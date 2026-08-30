Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su segunda hija

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segunda hija. La gran noticia saltaba esta misma tarde en pleno directo en el programa 'Fiesta' de 'Telecinco', donde el presentador Frank Blanco confirmaba en exclusiva que la nieta de María Teresa Campos ha dado a luz en Madrid. Tras unas semanas de máxima expectación mediática, la feliz pareja ya tiene en brazos a la pequeña de la casa, que convertirá al pequeño Carlo en hermano mayor. El nacimiento se ha producido en la recta final de agosto, cumpliendo rigurosamente los plazos que el propio Carlo Costanzia dejaba caer hace apenas unos días ante las cámaras de Europa Press al confesar entre risas que estaban "ya a puntito". Por el momento, la pareja ha optado por mantener un blindaje absoluto en torno a los detalles del nacimiento y, especialmente, respecto al nombre de la niña. Esta segunda maternidad no ha sido un camino de rosas para la influencer. Recientemente, Alejandra se sinceraba ante los medios reconociendo que no había sido un embarazo perfecto y que le hubiera gustado tener más tranquilidad. Estos meses han estado marcados por baches de salud, el estrés de la presión mediática y la necesidad de llevar un sensor de control médico constante en su brazo. Afortunadamente, todo eso ya ha quedado atrás. Con el nacimiento de la pequeña, Terelu Campos vuelve a convertirse en una abuela orgullosa, una maravillosa noticia que seguro traerá la paz y la felicidad más absoluta a todo el clan Campos para cerrar este movido verano.