Atacan en Sinaloa (México) a la fundadora de un colectivo que busca a desaparecidos por el crimen organizado

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La fundadora del colectivo de búsqueda 'Voces Unidas por la Vida', la activista Alma Rosa Rojo Medina, ha resultado herida este sábado tras ser disparada por un grupo armado en Culiacán, localidad en el departamento de Sinaloa y ubicado en el noroeste de México, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

El atentado ha ocurrido en la colonia Estela Ortiz de Toledo alrededor de las 13.30 horas (hora local), cuando el vehículo en el que viajaba la activista junto a su familia ha sido interceptado por hombres armados, quienes han atacado a Rojo Medina y a una de sus hijas.

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Ambas han resultado heridas en el ataque pero se encuentran de manera estable y fuera de peligro en el hospital. Asimismo, las autoridades han activado el Código Plata, un protocolo de seguridad hospitalario que se activa para proteger a pacientes ante situaciones de violencia extrema.

"La Seguridad Pública de Sinaloa informa que, este 29 de agosto de 2026, se registró una agresión a balazos en la colonia Esthela Ortiz de Toledo en Culiacán contra dos mujeres, identificadas como integrantes de un colectivo de búsqueda de personas; ambas fueron trasladadas a un hospital, donde ya se activó el Código Plata y permanecen bajo resguardo. Se reportan estables", ha informado el cuerpo en un mensaje en sus redes sociales.

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Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se ha abierto una investigación por el delito de "feminicidio en grado de tentativa". De la misma manera, las autoridades judiciales han confirmado que una de las principales líneas de investigación indaga si el ataque está directamente vinculado con la trayectoria de Rojo Medina en la localización de personas desaparecidas, labor que inició en 2009 tras la desaparición de su hermano.

Voces Unidas por la Vida es un colectivo que aglutina a más de 200 familias en Sinaloa que buscan a personas desaparecidas en el departamento, posiblemente víctimas del crimen organizado. Hasta el momento no se ha informado de posibles detenciones.

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