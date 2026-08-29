Recuerdan en el Museo Contra el Olvido a desaparecidos en Honduras en el siglo pasado

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Tegucigalpa, 29 ago (EFE).- Un organismo de derechos humanos en Honduras rindió homenaje este sábado en el Museo Contra el Olvido a 183 personas desaparecidas por motivos políticos en la década de 1980, con flores, música y la presencia de familiares y supervivientes.

El evento se realizó en la víspera del Día Nacional del Detenido Desaparecido, con apoyo de Naciones Unidas y España y una propuesta de ley basada en verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición.

Las 183 personas, entre nacionales y extranjeras desaparecidas, fueron recordados en el Museo Contra el Olvido del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh), situado cerca de la capital hondureña.

La primera parte del evento se celebró alrededor de lo que fue una laguna en el Museo Contra el Olvido, con la asistencia de supervivientes que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, familiares y amigos de desaparecidos, representantes de las Naciones Unidas y el Gobierno de España.

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Los asistentes descendieron hasta el centro de lo que fue una laguna a depositar flores por cada desaparecido, portando una fotografía con el nombre de los 183 víctimas y la pregunta '¿Dónde está?'

Tomás Nativí, José María Reyes Mata, Guadalupe Carney, Yolanda Solís, Manfredo Velásquez, Nelson Mackay, Enrique López, Julio César Méndez, Hans Albert Madison, José Eduardo Becerra y Eduardo Aníbal Blanco, entre otros, son algunos de los nombres exhibidos.

La presidenta del Cofadeh, Bertha Oliva, dijo a EFE que el sitio donde se rindió el homenaje "está marcado por el dolor", y que según informes que tiene el organismo "al menos siete personas, ya casi moribundas después de las torturas, fueron lanzadas a la laguna" y habrían sido víctimas de un cocodrilo.

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Los representantes de la comunidad internacional que asistieron al evento "estuvieron comprometidos con el tema de la memoria dándonos a conocer todo lo que han avanzado en temas de memoria todo, lo que se retrasó, pero también los errores que pueden servirnos a nosotros como medida para que eso no se repita", como fue el caso de España, dijo Oliva.

"La memoria no es solo ese sentimiento, es educación, es no ocultar la verdad, es solidaridad, la memoria es pedagogía, hermana", enfatizó.

Según el Cofadeh, el Museo Contra el Olvido "es un sitio que evidencia el terrorismo de Estado implementado bajo la política de Seguridad Nacional de los años 80, mediante la cual se cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra personas señaladas como opositoras políticas".

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Además, "en este lugar se perpetraron delitos de lesa humanidad: desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y violencia sexual contra mujeres en situación de detención por razones políticas".

Guillermo López, representante de la Embajada de España en Tegucigalpa, hizo referencia a violaciones de derechos humanos en el pasado reciente de su país y destacó las experiencias positivas que se pueden compartir con Honduras.

Añadió que ahora en Honduras "hay una propuesta legislativa sobre la mesa articulada sobre los cinco pilares: verdad, la memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición, una propuesta impulsada por las propias víctimas acompañada técnicamente por Naciones Unidas".

"Nosotros no tuvimos eso cuando nos hacía falta, por lo tanto, cuenten con España, cuenten con esta Embajada, con la Cooperación Española, con la experiencia buena y mala de nuestras instituciones forenses judiciales y de memoria. Estamos a su disposición para que no tengan ustedes que aprender lo que nosotros aprendimos tarde", subrayó. EFE

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(foto)(vídeo)