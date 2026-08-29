Agencias

China da por "prácticamente vaciada" la represa natural formada tras la riada

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Pekín, 29 ago (EFE).- La represa natural formada tras la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal y el condado tibetano de Gyirong (suroeste de China) está "prácticamente vaciada" y el cauce presenta ya un flujo natural "normal", según el último balance del Ministerio chino de Recursos Hídricos.

La acumulación de agua, originada al quedar bloqueado el cauce por materiales arrastrados por la riada, llegó a convertirse en uno de los principales riesgos para los rescates y obligó el viernes a suspender temporalmente parte de las operaciones de salvamento.

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El desastre deja ya al menos 676 muertos y 2.980 desaparecidos según los balances separados de Nepal y China. EFE

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