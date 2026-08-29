El sabor y el ritmo iberoamericano toman Bruselas en el 25 aniversario de la Fiesta Latina

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Luis Cerdeira

Bruselas, 29 ago (EFE).- La gastronomía y el folclore de Iberoamérica desembarcaron este fin de semana en la capital belga con motivo del 25 aniversario de la Fiesta Latina, el festival que cada año reúne a miles de personas en torno a la cultura popular de América Latina, España y Portugal.

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La fiesta, que arrancó este viernes y se prolongará hasta el domingo, ofrece conciertos, sesiones de 'DJ', espectáculos, actuaciones de bailarines y cerca de 90 puestos gastronómicos.

Tequeños venezolanos, arepas colombianas, tacos mexicanos, asado argentino, arroz con pollo peruano o paella española son algunos de los platos que se pueden degustar en el recinto, situado por primera vez bajo el arco del triunfo del célebre Parque del Cincuentenario.

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"Es una fiesta que sabe a sabor, sabe a sol, sabe a mucha sal", explicó a EFE Sara Carmen, directora artística de la Fiesta Latina, que añadió que el festival pretende "hacer conocer la cultura, la música, la gastronomía, los espectáculos" desde la centralidad europea que representa Bruselas.

En una ciudad en la que el español es el cuarto idioma más hablado -solo por detrás del francés, el inglés y el neerlandés, según los datos más recientes-, la comunidad iberoamericana encuentra en la Fiesta Latina un espacio propio que también atrae a gente de otras nacionalidades.

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"Es un festival que se hace cada año que reúne a mucha gente latina, pero no solo latina, sino también de toda Europa: franceses, belgas, holandeses..", señaló a EFE Karina Cuevas, que regenta un puesto de comida peruana donde la estrella principal es el arroz con pollo.

Álex Zapata, colombiano que lleva ocho años en Bruselas, destacó las arepas elaboradas con maíz como el principal reclamo de su puesto.

Desde Venezuela, Yohara Rivas celebró ser el único local de este país en la feria, donde los tequeños, las empanadas y los pasteles de carne son los platos más vendidos.

"Nos parece increíble que la comunidad belga organice una fiesta latina porque, además de mostrarnos a la ciudad en general, podemos mostrar nuestra comida, que es deliciosa", declaró Rivas a EFE.

Una de las novedades del 25 aniversario de la Fiesta Latina es la instalación de una réplica de la famosa 'casita' de Bad Bunny, un espacio que invita a los asistentes a bailar y a sumergirse en un ambiente inspirado en Puerto Rico, país de origen de la estrella del reguetón.

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Con todas las entradas vendidas, el festival seguirá haciendo disfrutar a cientos de personas hasta bien entrada la noche durante todo el sábado y hasta este domingo. EFE

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