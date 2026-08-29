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Feyenoord, Inter y Liverpool, primeros rivales de Barça, Real Madrid y Atlético en Champions

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El Feyenoord, el Inter de Milán, el Liverpool, el Borussia Dortmund y el Lille serán los rivales del estreno en la fase de liga de la Liga de Campeones 2026-27 del FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal CF y el Real Betis Balompié, respectivamente, ha confirmado este sábado la UEFA.

En una primera jornada que se repartirá entre el martes 8 y el miércoles 10 de septiembre, el conjunto blanco será uno de los primeros en estrenarse este curso el mismo martes ante el Inter en el Santiago Bernabéu a las 21.00 horas. Ese mismo día y a la misma hora competirán el Villarreal, en el Signal Iduna Park, y el Betis, en el Stade Pierre-Mauroy.

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El miércoles, por su parte, será el turno del debut del conjunto azulgrana, que viajará a tierras neerlandesas, concretamente a Róterdam, para medirse con el Feyenoord en De Kuip a las 18.45 horas. También ese día, aunque a las 21.00 horas, jugarán los rojiblancos ante el Liverpool en Anfield, exactamente el mismo encuentro y el mismo lugar donde los de Diego Pablo Simeone se estrenaron el curso pasado en la competición continental (3-2).

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