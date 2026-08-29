Médicos de Túnez exigen declarar emergencia sanitaria ante el aumento de muertes por calor

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Túnez, 29 ago (EFE).- La Organización de Jóvenes Médicos de Túnez (OTJM, por sus siglas en francés) exigió este sábado al Gobierno la declaración de emergencia sanitaria en el país, ante el "aumento sin precedentes de fallecimientos" a consecuencia de las altas temperaturas, de hasta 49 grados en el interior y 47 en la capital.

Aunque no hay datos oficiales sobre las muertes relacionadas con el calor, que este verano superó en 11 grados la media registrada en los últimos años, el presidente de la OTJM, Wajih Dhokkar, aseguró que, en las últimas 24 horas, la asociación registró 13 fallecimientos por causas vinculadas a las altas temperaturas.

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Agregó que los servicios de urgencia están desbordados y en "alerta máxima", por lo que "el personal médico y de enfermería sufre un agotamiento extremo debido a una presión que supera la capacidad del sistema sanitario", por lo que urgió a las autoridades a "brindar apoyo" para "salvar a la población".

Dhokkar puso como ejemplo un hospital de Sfax (este), donde -dijo- "hay casi 40 personas en la unidad de cuidados intensivos de urgencias en un servicio con capacidad para 16 camas".

Además, criticó el "silencio" del Ministerio de Salud y las declaraciones de "algunos funcionarios, que ocultan deliberadamente al pueblo tunecino la verdad sobre lo que está ocurriendo".

La OTJM ya había solicitado la declaración de emergencia sanitaria el pasado julio, una petición que no obtuvo respuesta del Gobierno, pese a las numerosas quejas por parte de usuarios del sistema de salud y familiares de afectados.

Los problemas en los centros sanitarios se agravaron desde principios del verano, cuando el país comenzó a sufrir cortes recurrentes de electricidad y una escasez de agua extrema que se mantiene dos meses después, pese a las promesas del Gobierno de Kais Said de resolver las carencias "en pocos días". EFE

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