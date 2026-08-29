Los presidentes de Kenia y RD Congo, apenados por la muerte del rey Harald V de Noruega

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Nairobi, 29 ago (EFE).- Los presidentes de Kenia, William Ruto, y la República Democrática del Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, expresaron este sábado su pena por la muerte del rey Harald V de Noruega, a quien definieron como un "monarca excepcional" y "profundamente respetado".

"Kenia lamenta junto a Noruega el fallecimiento de un monarca excepcional cuya vida estuvo marcada por el deber, la dignidad, la humildad y una devoción inquebrantable a su pueblo", subrayó Ruto en un comunicado.

El rey, que falleció este viernes a los 89 años, "deja un legado extraordinario que abarca más de 35 años en el trono noruego" y que "trascendió las fronteras de Noruega" impactando en "Europa, África y el resto del mundo", señaló el líder keniano.

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"Para Kenia, el fallecimiento de Su Majestad reviste especial significado, ya que se produce menos de tres meses después de mi histórica visita oficial a Noruega, los días 8 y 9 de junio de 2026, la primera de un jefe de Estado keniano. Guardo un grato recuerdo de la hospitalidad que se nos brindó a mi delegación y a mí", recordó.

Por su parte, Tshisekedi recibió con "profunda tristeza" la noticia del fallecimiento de Harald V, según un comunicado emitido por la Presidencia congoleña.

"Con su desaparición, el Reino de Noruega pierde a un soberano profundamente respetado que, durante más de tres décadas de reinado, encarnó, con dignidad, sabiduría y constancia, el sentido del deber y del servicio a la nación", destacó el mandatario de la RDC. EFE

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