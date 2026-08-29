Buscan a un vecino de Moaña (Galicia) de 76 años desaparecido desde este jueves

29/08/2026 Alfonso Santos Pereira, vecino de Meira (Moaña), desaparecido POLITICA AYUNTAMIENTO DE MOAÑA

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El Ayuntamiento de Moaña ha alertado de la desaparición de Alfonso Santos Pereira, vecino del barrio Isamil, en Meira, de 76 años, en paradero desconocido desde este pasado jueves.

Tal y como han trasladado en un comunicado publicado en Facebook, el hombre, vecino de la parroquia de Meira, se encuentra desaparecido desde la mañana del jueves.

La última vez que fue visto llevaba un pantalón vaquero azul, un jersey azul y una camisa de cuadros. El hombre se marchó de casa en su coche, un Renault Clio de color rojo y matrícula 0789KRS.

El Gobierno local ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a Alfonso Santos, al igual que los cuerpos y fuerzas de seguridad que participan en su búsqueda.