Al menos 27 muertos y 42 heridos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kiev

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Berlín, 29 ago (EFE).- Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso con drones el viernes contra un almacén que supuestamente albergaba munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.

Agregó que según los datos disponibles, 42 personas sufrieron lesiones de diversa gravedad, entre ellas 4 niños, y siete tuvieron que ser hospitalizadas.

Además, 381 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona, entre ellas 59 niños.

En tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate y de extinción de los incendios y se están inspeccionando los edificios y los terrenos adyacentes al almacén, donde tras el ataque se produjo una explosión.

De momento se tiene constancia de unos cincuenta edificios de viviendas que han sufrido daños de diversas gravedad, añadió.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió de que "quienes hayan permitido que esto ocurriera, deben rendir cuentas por sus decisiones".

"Existen normas claras: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se extraerán las conclusiones pertinentes", aseguró.

En un incidente similar en Vishneve, en la región de Kiev, el 6 de julio pasado, nueve personas murieron después de que tras un ataque ruso se produjera una detonación prolongada en unos almacenes de municiones, lo que causó daños, además, daños en más de 280 viviendas. EFE

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