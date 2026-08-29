Bertín Osborne reaparece y desvela cómo se encuentra tras sus problemas de salud: "Ya estoy bien otra vez, perfectamente

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Bertín Osborne ha vuelto a dejarse ver en público y lo ha hecho con buenas noticias sobre su estado de salud. El cantante acudía al homenaje a 'El Turronero' celebrado en Ubrique, una cita muy especial a la que no quiso faltar y en la que se mostró cercano y de buen humor. Durante el encuentro, Bertín reconocía que en los últimos tiempos "ha habido un poco de todo", aunque aseguraba que ya se encuentra recuperado.

Precisamente, una de las cuestiones que más interés despertaba era saber cuándo volvería a subirse a un escenario. El propio Bertín confirmaba que ya ha comprobado que su voz está preparada para regresar a los directos: "Bueno, yo ya puedo cantar, o sea, que ya lo he probado, me he probado hace una semana y ya estoy bien otra vez, perfectamente". Una recuperación que le permitirá retomar próximamente sus compromisos profesionales.

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El cantante adelantaba además que ya tiene fecha para volver a cantar ante el público: "Ahora ya tengo, empiezo el día 12, creo, que tengo el primero y ahí voy ya", explicaba, dejando claro que afronta esta nueva etapa con ilusión y con ganas de recuperar poco a poco la normalidad. Bertín también reflexionaba sobre la importancia de encontrarse bien, especialmente después de haber pasado por momentos delicados: "Es lo único que importa, la verdad es que al final te das cuenta que lo único que importa es eso".

Durante su conversación, también tuvo palabras de cariño para José Luis López Fernández, 'El Turronero', protagonista del homenaje celebrado en su localidad. Lejos de definirlo simplemente como un amigo, el artista quiso dejar claro el vínculo que les une desde hace años: "Luis no es amigo, es hermano". Una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo que explica que Bertín no quisiera perderse una noche tan especial y que, ahora que vuelve a encontrarse bien, encara con optimismo su regreso a los escenarios.

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