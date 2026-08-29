Marco Bezzecchi suma su tercera 'pole' de la temporada y el récord absoluto de Motorland

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sumó este sábado su tercera 'pole position' de la temporada y el récord absoluto del circuito Motorland de Alcañiz en la clasificación parea el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

Bezzecchi ya fue el más rápido de entrenamientos en Tailandia (Buriram) e Italia (Mugello) en la actual temporada, con lo que suma doce 'pole position' desde que llegó a MotoGP y la decimosexta mejor clasificación de entrenamientos desde que disputa el campeonato del mundo de motociclismo.

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El piloto italiano ya dominó la segunda tanda de entrenamientos libres, que por algunos momentos encabezó Marc Márquez, quien tuvo que ver como el italiano le superaba por sólo dos décimas de segundo, con un registro de 1:46.216, que se quedaba lejos del récord que ayer estableciese el italiano en 1:45.455.

Así se llegó a las dos clasificaciones de la carrera aragonesa, en la primera de las cuales había nombres como los de Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), Diogo Moreira (Honda RC 213 V) o Joan Mir (Honda RC 213 V) que debían buscar su pase la segunda clasificación.

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Pero en esa lucha por entrar en la segunda clasificación, a los favoritos se les colaron inicialmente Luca Marini (Honda RC 213 V) y Brad Binder (KTM RC 16), que supieron aprovechar muy bien el rebufo de las motos de sus rivales.

A la primera no pudo ser, pero en el segundo intento de vuelta lanzada, con el mismo neumático, Bagnaia paró el cronómetro en 1:45.959, superado poco después por Diogo Moreira, con 1:45.841, pero ambos en las dos primeras posiciones de la sesión y todavía con un neumático más para intentar mejorar su situación.

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Con ese segundo neumático, 'Pecco' Bagnaia mejoró su situación al rodar en 1:45.820, con el que batía a Moreira, quien poco después se fue por los suelos en la curva dos, quedando imposibilitado para defender su segunda posición y con ello el pase a la segunda clasificación y aunque el campeón del mundo de MotoGP en 2020, Joan Mir, lo intentó, al final falló en el tercer parcial.

Así, pasaron a la segunda clasificación Bagnaia, que fue el último en salir en esa sesión, y Moreira.

No dudó desde el momento de la salida a pista Marc Márquez en tirar con fuerza, a pesar de que tras su estela rodaban Johann Zarco y Jorge Martín, que no consiguieron 'engancharse' a su rueda.

En su primera vuelta rápida el nueve veces campeón del mundo rodó en 1:45.136, nuevo récord absoluto de la categoría y eso que los tres primeros parciales no eran los más rápidos, pero en el cuarto lo bordó y batió el registro que el viernes estableciese Bezzecchi, 1:45.455.

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La respuesta de Marco Bezzecchi no tardó en llegar, con otro récord absoluto, 1:44.984, el primer piloto en rodar en ese segundo.

Ese era el primer neumático blando que empleaban los pilotos, que regresaron a sus talleres para montar el segundo y último, cuando 'Pecco' Bagnaia decidió salir a pista en solitario para jugarse a una sola baza su posición en la formación de salida.

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El primero en intentar mejorar fue Jorge Martín, con Marc Márquez un poco más atrás, perseguido por Pedro Acosta como si fuera su sombra.

Martín, con 1:45.436, ascendió hasta la quinta posición, mientras que Márquez mejoraba su mejor tiempo personal, 1:45.051, pero no podía con el tiempo de Bezzecchi, quien por detrás volvió a batir el récord con 1:44.962, mientras que Acosta se iba por los suelos en la curva ocho y daba al traste con sus aspiraciones de mejorar. Era sexto.

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Marc Márquez aún tenía una oportunidad más de mejorar, pero en el primer parcial de la vuelta no pudo con el registro de Bezzecchi, en el segundo se acercó, pero en el tercero falló y se tuvo que conformar con la segunda posición, por detrás de un italiano inalcanzable.

Bezzecchi saldrá desde la 'pole', con Marc Márquez y Alex Márquez en la misma línea; Raúl Fernández, Jorge Martín y Pedro Acosta -que pudo mantener el sexto puesto a pesar de la caída, en la segunda; Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia y Johann Zarco, en la tercera; y Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Franco Morbidelli, en la cuarta. EFE

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