La situación ambiental y climática mundial, a través de documentales, series y películas

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Lourdes Uquillas

Redacción Medioambiente, 29 ago (EFE).- Numerosos documentales o películas ambientales, de naturaleza o cambio climático son una buena fuente de información para entender mejor las tres crisis que afectan al planeta: la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la crisis climática, más aún tras las olas de calor, el deshielo o la reciente riada de Nepal.

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La ciencia lleva alertando desde el siglo XIX y a lo largo de todo el XX y XXI de los impactos del cambio climático, que están cada vez más presentes y con mayor fuerza en la vida diaria en cualquier país, como se ha visto ese verano con la sequía en Europa o la riada de Nepal, entre otros fenómenos.

Entre los grandes divulgadores científicos de estos temas están el médico y naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente o el biólogo británico y también naturalista David Attenborough, quines han explicado muy bien en sus documentales el estado de la naturaleza y las posibles consecuencias del cambio climático.

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A pesar de su temprano fallecimiento, Rodríguez de la Fuente (1928-1980) dejó 124 documentales recogidos en 'El hombre y la Tierra', una serie dividida en tres bloques: la serie venezolana, la fauna ibérica y la canadiense, rodada en Canadá y Alaska, donde falleció en un accidente de la avioneta en la que viajaba junto a su equipo.

David Attenborough (1926), defensor de la conservación de la biodiversidad, lleva siete décadas haciendo o narrando documentales como 'Attenborough y los animales' (1963), 'Zoo Quest' (1954-1959 y 1961, 1963), 'La vida en la Tierra' (1979) y 'Planeta viviente' (1984); más recientes 'El primer Edén' (1987) sobre el Mediterráneo, 'El estado del planeta' (2000), 'Planeta azul' (2001) o 'Galápagos 3D' (2012), y entre los últimos 'Océano' (2025) y el epílogo de 'La vida en la Tierra' (2026).

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Entre los directores de documentales españoles están el biólogo Arturo Menor con 'Wilmed, el último bosque mediterráneo' (2014), 'Barbacana, la huella del lobo' (2018) e 'Iberia, naturaleza infinita', estrenada en 2023.

También está el fotógrafo de naturaleza, naturalista, divulgador y productor cinematográfico Joaquín Gutiérrez Acha, quien cuenta en su obra documentales como 'Las montañas del lobo' (2003), 'Lince ibérico - El cazador solitario' (2004), 'Guadalquivir' (2013) o 'Cantábrico. Los dominios del oso pardo' (2017).

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Pero en los últimos años, el cine más comercial se ha abierto a recoger la tres crisis actuales y que afectan a la población de todo el mundo.

Es el caso de 'Don't loook up' ('No mires arriba'), del director Adam McKay, con Leonardo Di Caprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence o Cate Blanchet, sobre dos astrónomos que emprenden una gira mediática para alertar a la humanidad sobre la llegada de un cometa.

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Di Caprio denunció anteriormente en Diamantes de sangre' (2006) el tráfico de estas gemas preciosas en Sierra Leona.

Julia Roberts encarna en 'Erin Brockovich' (2000) a una auxiliar administrativa y activista ambiental del mismo nombre que trabaja en un despacho de abogados, donde descubre y denuncia la probable contaminación por cromo hexavalente de las aguas por parte de la Pacific Gas and Electric Company (PG&E), de California (EE.UU.).

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En 'Dark Waters' (2019) ('Aguas oscuras' en España y 'El precio de la verdad' en Hispanoamérica) Mark Ruffalo encarna al abogado ambientalista estadounidense Robert Bilott en una demanda contra la corporación DuPont, después de la supuesta contaminación de una ciudad con productos químicos no regulados.

En el documental 'Demain' ('Mañana', 2015), Cyril Dion y Mélanie Laurent intentan enfocarse en las soluciones existentes para combatir problemas en sectores como la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la educación, con una visión más optimista y dejando atrás la catastrofista.

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El biólogo y divulgador ambiental español Javier Peña tiene la misma visión en la serie 'Hope! Estamos a tiempo', y a lo largo de seis capítulos plantea soluciones en un tono positivo a los diferentes problemas de la crisis climática.

Además, si se busca conocer perfiles como el de la primatóloga, etóloga y antropóloga británica Jane Goodall, National Geographic recopiló su vida en un documental de 2017.

Son solo unos poquísimos ejemplos de la filmografía que puede ayudar a abrir los ojos frente a las crisis actuales porque, además, las cadenas de televisión ya incluyen películas o documentales de estas temáticas en sus parrillas.

Asimismo, las organizaciones ambientalistas y ecologistas cuentan con documentales que recogen problemas ambientales y climáticos a lo largo de diferentes países.