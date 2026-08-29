Haakon VIII recibe condolencias del presidente del Parlamento por la muerte del rey Harald

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Oslo, 29 ago (EFE).- El rey Haakon VIII de Noruega recibió esta tarde del presidente del Storting (Parlamento noruego), Masud Gharahkhani, el pésame por la muerte el viernes de su padre, Harald V, a los 89 años de edad, en una audiencia de condolencias en el Palacio Real.

La princesa heredera Ingrid Alexandra también estuvo presente para recibir al presidente del Storting, la persona de mayor rango en Noruega después del rey.

Gharahkhani había recibido el viernes la noticia del fallecimiento del monarca con gran pesar.

"Un capitán nos ha dejado. El pueblo noruego se une en el duelo por la pérdida de un rey que estuvo al timón durante 35 años", dijo el presidente del Storting en un discurso.

Además de Gharahkhani, también fueron invitados a sendas audiencias la presidenta del Tribunal Supremo, Toril Marie Øie, y el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, para trasladar su pésame al nuevo rey.

Los tres firmaron en el libro de condolencias en el Palacio Real antes de reunirse por separado con el nuevo rey, quien poco después iba a dirigirse por primera vez a la nación como nuevo monarca en un discurso en memoria de su padre.

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Harald V murió el viernes a las 06.35 hora local (04.35 GMT) en el Hospital del Reino de Oslo, en el que había ingresado el pasado 17 de agosto.

Una anemia había obligado a hospitalizar a Harald V, pero su estado se agravó al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el pasado jueves su estado era "muy grave".

El féretro del fallecido monarca, el más longevo de Europa, llegó el viernes al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT), a donde había sido trasladado desde el Hospital del Reino, ante la expectación de muchas personas que se agolpaban a lo largo del recorrido para presenciar, bajo una incesante lluvia, el paso del coche fúnebre. EFE

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(foto)(vídeo)