Enric Mas: "Es una pena la caída de Pogacar, ahora cogeré la responsabilidad"

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Xeraco (Valencia), 29 ago (EFE).- El español Enric Mas (Movistar), nuevo líder de la Vuelta a España, lamentó el abandono del maillot rojo esloveno Tadej Pogacar tras sufrir una dura caída a 32 km de meta, lo que creará una nueva situación de carrera con el balear al frente.

"La caída de Pogacar es una gran pena, es lamentable que haya caídas, y que sea Tadej uno de los afectados con el maillot rojo. Espero que se mejore rápido, aún nos quedan unas cuentas carreras y espero que llegue bien a ellas", dijo Mas en meta.

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El nuevo líder de la Vuelta mandó un mensaje a Pogacar para que "esté tranquilo porque estará en las mejores manos". "Espero que se recupere pronto", añadió.

"Mañana saldré de líder y cogeremos la responsabilidad. Trataremos de mantener el maillot rojo", concluyó.