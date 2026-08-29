Agencias

Enric Mas: "Es una pena la caída de Pogacar, ahora cogeré la responsabilidad"

Guardar

Xeraco (Valencia), 29 ago (EFE).- El español Enric Mas (Movistar), nuevo líder de la Vuelta a España, lamentó el abandono del maillot rojo esloveno Tadej Pogacar tras sufrir una dura caída a 32 km de meta, lo que creará una nueva situación de carrera con el balear al frente.

"La caída de Pogacar es una gran pena, es lamentable que haya caídas, y que sea Tadej uno de los afectados con el maillot rojo. Espero que se mejore rápido, aún nos quedan unas cuentas carreras y espero que llegue bien a ellas", dijo Mas en meta.

PUBLICIDAD

El nuevo líder de la Vuelta mandó un mensaje a Pogacar para que "esté tranquilo porque estará en las mejores manos". "Espero que se recupere pronto", añadió.

"Mañana saldré de líder y cogeremos la responsabilidad. Trataremos de mantener el maillot rojo", concluyó.

Últimas Noticias

(Pre) Alcaraz vuelve para defender desde la incógnita su trono en el US Open con Jódar como alternativa

(Pre) Alcaraz vuelve para defender desde la incógnita su trono en el US Open con Jódar como alternativa

El banco Misr cooperará con EEUU tras la amenaza de sanción a su sucursal emiratí por negociar con Irán

El banco Misr cooperará con EEUU tras la amenaza de sanción a su sucursal emiratí por negociar con Irán

Al menos 27 muertos y siete heridos al chocar un minibús y un camión en Zimbabue

Infobae

Aumentan a 675 los muertos y a 2.498 los desaparecidos por la riada de Nepal

Aumentan a 675 los muertos y a 2.498 los desaparecidos por la riada de Nepal

Fallece el reconocido fotógrafo italiano Franco Fontana a los 92 años de edad

Infobae