(Crónica) Levante y Real Sociedad recuerdan el sabor de la victoria ante Betis y Espanyol

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El Levante UD le endosó una 'manita' (5-2) al Real Betis este sábado en la tercera jornada de LaLiga EA Sports y la Real Sociedad venció (2-1) al Espanyol, primeras victorias 'granota' y 'txuri-urdin' esta temporada.

Después de dos jornadas sin ver puerta, el Levante se destapó en el Ciudad de Valencia ante un Betis que vio frenado su arranque de dos victorias. Los locales fueron siempre por delante, pero el equipo andaluz respondió, al menos en el primer tiempo: a los goles de Dela y Enzo Bardeli empataron Marc Bartra y Rodrigo Riquelme.

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El equipo 'Champions' quiso imponer su ley en la segunda parte, pero cuando mejor estaban los de Manuel Pellegrini, Roger Brugué desató la fiesta local, con un cabezazo para empezar (3-2). Los cambios visitantes no cambiaron el guion y el Betis falló además en defensa para el doblete del delantero 'granota'.

El Levante, que aprovechó la bajada de brazos atrás de los andaluces para el 5-2, de Jon Ander Olasagasti ya en el descuento, recordó el sabor de la victoria y también de los goles, para empezar a olvidar la marcha de Carlos Espí al Real Madrid.

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Tras dos derrotas fuera de casa, la Real Sociedad aprovechó el estreno ante su público para encontrar la primera victoria del curso, con el campeón del mundo Mikel Oyarzabal a los mandos. A pesar de que Ander Barrenetxea adelantó a los locales a los cuatro minutos, tras un mal pase atrás de Roger Hinojo que fue a parar al capitán 'txuri-urdin', la Real tuvo que emplearse a fondo.

Marko Dmitrovic fue el principal obstáculo para los vascos, ya en el primer tiempo, cuando los de Pellegrino Matarazzo pudieron asegurar el marcador con el segundo. Entonces, cuando se acercaba el descanso sin más novedades, el Espanyol golpeó con su 'Pichichi' Roberto Fernández, tras un gran pase de Javi Hernández.

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Los de Manolo González se encontraron a tiempo y en la reanudación fueron mejores, pero ahí también fue cuando la Real encontró el camino al gol de nuevo, con el 2-1 de Orri Óskarsson, otra vez con Mikel Oyarzabal letal en la mediapunta para habilitar a su compañero y hacer jugar a sus compañeros.

El campeón del mundo dejó un recital y los vascos perdonaron sin pagarlo ante un gran Dmitrovic, aunque en el ida y vuelta final pudo pasar de todo, con mucha tensión y Matarazzo y un ayudante, expulsados. Con el portero Álex Remiro atendido, Igor Zubeldia tuvo que abandonar el campo, según la nueva regla, y las protestas encendieron al árbitro.

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