Estados Unidos dona 48.000 dólares a Colombia para apoyar atención de incendios

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Bogotá, 29 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos donó este sábado 48.000 dólares a varias autoridades locales colombianas para apoyar la lucha contra los incendios forestales que han consumido más de 30.000 hectáreas de bosques y cultivos, principalmente en el departamento de Tolima (centro).

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá señaló que entregará esta ayuda a las gobernaciones de Tolima y Nariño, así como a los bomberos del municipio de Yumbo y a las autoridades de Vijes, estos dos últimos en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).

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"Estos elementos de apoyo especializados incluyen: sopladoras, mochilas de extinción de incendios, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas", afirmó la Embajada en X.

Según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), publicado esta mañana, aún hay activos 19 incendios en seis departamentos, 11 de ellos en Tolima y cuatro en Nariño.

También registran un caso cada uno los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

El jueves pasado, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó conformar un "grupo élite especial" para perseguir a los responsables de los incendios, que afectan a Colombia desde hace un mes ante la denuncia de que muchos de ellos han sido provocados por manos criminales.

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El mandatario explicó entonces que "este cuerpo élite va a estar integrado de manera combinada" por miembros de las diferentes fuerzas del Estado.

Igualmente ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 16.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

En el Tolima operan grupos narcotraficantes y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia. EFE