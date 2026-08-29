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Daniel Nieto, en judo, y Eduardo Blanco, en triatlón, dan dos bronces a España en los Juegos Mediterráneos

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La delegación española presente en los Juegos Mediterráneos 2026, que se están disputando en la localidad italiana de Taranto, sumó este sábado dos nuevos medallas, sendos bronces en el judo y el triatlón para ponerse con 53 metales (12 oros, 17 platas y 24 bronces) y en la quinta posición del medallero.

En el tatami, el judo sumó un nuevo éxito en el evento gracias a Daniel Nieto, que conquistó el bronce en la categoría de -90kg. El español ganó sus dos primeros combates para meterse en las semifinales, y aunque no pudo entrar en la final, se rehizo para subir al podio.

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El otro éxito de la jornada del sábado para España llegó en el triatlón por medio de Eduardo Blanco, que terminó en la tercera posición de la prueba masculina con un tiempo de 54:13 a 26 segundos del oro y a 18 de la plata.

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