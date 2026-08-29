Cierran los colegios electorales en el referéndum de Islandia sobre la adhesión a la UE

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Este sábado a las 22.00 horas, 0.00 horas del domingo en la España peninsular, han cerrado los colegios electorales tras una jornada de votación en la que Islandia decide si el país reanuda, más de una década después, el proceso de adhesión a la Unión Europea.

Casi 400.000 islandeses estaban convocados a votar en una larga jornada de doce horas de votación con una alta participación para las previsiones y el interés que ha generado la consulta. Los primeros datos de participación apuntaban a una asistencia alta, similar a la de las elecciones legislativas, pero los últimos datos oficiales la sitúan en números menores, cercanas a las de unas elecciones locales.

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Así, en la Circunscripción Sur de Reikiavik a las 19.00 horas la participación era del 57,4%, cinco puntos por debajo que en las últimas legislativas.

En cuanto a los resultados, se espera que poco después del cierre de urnas comiencen a conocerse los primeros datos oficiales, aunque el recuento no finalizará probablemente hasta la mañana del domingo.

Según las encuestas los partidarios de la continuación de las conversaciones son ahora mismo una ligerísima mayoría, frente a un considerable sector de la población que ha expresado su rechazo al procedimiento, en buena parte por las incógnitas que suscita la adhesión en el sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

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Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años por, entre otros factores, la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La entrada en la Unión Europea podría implicar ceder parte del control del sector a Bruselas, como ha vuelto a avisar durante la campaña del referéndum la líder de la oposición islandesa, Gudrún Hafsteinsdóttir.

La primera ministra Kristrún Frostadóttir y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, han defendido la adhesión explicando primero a la población que podrían conseguir de Bruselas destacadas concesiones en el sector pesquero y, después, argumentado que la adopción del euro podría comportar un beneficio muy significativo para las empresas islandesas y para el público islandés en general.

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Ambos, además, ven al país nórdico en una posición mucho más fuerte que hace 20 años, cuando la crisis económica casi hirió de muerte a sus instituciones financieras y terminó de descarrilar las negociaciones europeas.

Bruselas ha celebrado desde el primer momento la mera posibilidad de que Islandia se incorpore al bloque europeo tras lo que sería un proceso de adhesión relativamente rápido. Al fin y al cabo "el país ya es parte del Mercado Único", recordó esta semana la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, "y podría finalizar las negociaciones de adhesión en uno o dos años desde ahora".

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A fin de cuentas Islandia es un país rico, estable, perfectamente alineado con los valores de la Unión Europea y, además, miembro de la OTAN, con importancia en materia de seguridad por su situación geoestratégica en el Atlántico Norte.