Diego Pablo Simeone: "Baena es diferencial, le vamos a exigir que esté en este nivel"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, celebró "sobre todo el compromiso y la identidad" que se pudo ver de su equipo este sábado en la victoria por 1-3 en LaLiga EA Sports ante el Sevilla FC, donde se demostró que no tener "un delantero delantero" les impide ser ofensivos y del que elogió a un Alex Baena al que le van a "exigir" que mantenga "este nivel".

"Sí, sobre todo el compromiso, sobre todo la identidad de lo que somos y de lo que queremos. Estuvimos hablando bastante después del entrenamiento del viernes y previo al partido lo mismo. Sabemos dónde están los objetivos, dónde están los partidos importantes y por suerte tuvimos unos creo que 60 minutos muy buenos donde cada jugada en transición generaba vértigo y peligro", expresó Simeone en rueda de prensa preguntado por si el choque del Ramón Sánchez-Pizjuán se acerca a lo que desea ver de su equipo.

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El argentino remarcó que su equipo "logró posicionarse en campo rival y asociativamente encontrar jugadores que rompan de segunda línea". "Hoy no nos estaba acompañando ni Sorloth ni Julián (Álvarez) que normalmente juegan en este tipo de partidos, pero no tener un delantero delantero no quiere decir que no ataquemos. Ya veníamos a hacer cuatro goles en los dos partidos anteriores y me voy contento con la interpretación que tuvieron a todo lo que pasó en el partido", admitió.

El técnico rojiblanco también recordó que el año pasado hicieron "bastantes goles" y dejó claro que desconoce "lo que es buen juego o mal juego". "Yo creo que lo importante es ganar y a partir de ahí que el equipo pueda desarrollarse, según las características de los futbolistas que tenemos, lo mejor que podamos", zanjó.

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El preparador colchonero indicó que interpretaron "muy bien" dónde podían hacer "daño" al Sevilla FC y que tuvieron "la frialdad para en los tramos finales elegir de la mejor manera y para ir desde lo colectivo a lo individual", reflexionó.

El 'Cholo' elogió a Alex Baena, autor de un doblete y de nuevo a gran nivel. "Está claro que está siendo desequilibrante. El año pasado creo que arrancó en un muy buen nivel, donde obviamente podíamos ponerlo en cualquier lado y creo que sin ninguna duda la confianza, la seguridad, la alegría, lo emocional del Mundial le ha venido muy bien. Hoy hablábamos y le decía que eso sirva para potenciar todo lo que es porque es un jugador diferencial, pero le necesitamos en este nivel. Y como lo demostró, le vamos a exigir que esté en este nivel", sostuvo.

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Finalmente, ante el cierre del mercado de fichajes, Simeone aseguró que "hay que estar atento a todo". "Como siempre digo, pueden pasar siempre cosas. No lo digo por nada en particular, pero está claro que siempre puede pasar algo porque mientras está el mercado abierto, la posibilidad siempre está", advirtió.