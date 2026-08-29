Colonos israelíes apalean a equipo de la cadena NBC News y mujer palestina en Cisjordania

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Washington, 29 ago (EFE).- Un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una mujer palestina a la que estaban los periodistas entrevistando fueron apaleados este sábado por un grupo de colonos israelíes enmascarados en Cisjordania, episodio que subraya el incremento de este tipo de ataques cada vez más indiscriminados en este territorio ocupado por Israel.

Cuando ocurrió el suceso, cuatro miembros de un equipo de la cadena de noticias se encontraban entrevistando a una mujer llamada Aida Ahmed Abdullah y a su familia en la localidad palestina de Jalud, cerca de Nablus, donde se han incrementado este tipo de agresiones y las campañas de acoso por parte de colonos judíos en las últimas semanas.

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Abdullah precisamente denunció haber sido víctima de una de estas operaciones de acoso y relató a la cadena que los colonos acabaron por expulsarla a ella y a los suyos de su vivienda.

Las imágenes compartidas por NBC News y grabadas por sus camarógrafos muestran que un coche gris con matrícula israelí se acerca de manera agresiva a ellos.

Luego puede verse a un hombre con un chandal azul y armado con un palo asomándose por una de las ventanillas traseras.

Cuando el coche se detiene descienden cuatro hombres con el rostro cubierto que comienzan a golpear a la mujer y al equipo de reporteros con palos y dañan también la luna frontal del vehículo de NBC News.

La mujer y los periodistas aseguran que los cuatro hombres les lanzaron piedras antes de volver a subirse al automóvil y abandonar la escena.

Tres de los reporteros tuvieron que ser atendidos por heridas por la Media Luna Roja, mientras que Abdullah ha tenido que ser hospitalizada, aunque se encuentra fuera de peligro.

El ataque se produjo en medio de varios incidentes violentos en la zona el sábado, incluyendo uno en el que decenas de colonos israelíes enmascarados rociaron con gas pimienta a trabajadores palestinos y arrojaron piedras contra un edificio en la cercana Qusra, que ha estado sitiada por colonos desde hace semanas.

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El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que hoy emitió un comunicado condenando los "actos criminales de violencia cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud" por "un puñado de alborotadores que violan la ley", así como el Ejército israelí han sido acusados de hacer la vista gorda ante los ataques de los colonos contra palestinos y extranjeros en Cisjordania. EFE