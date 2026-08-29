Rememoran en Nicaragua revés militar de los sandinistas ante guardia del dictador Somoza

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San José, 29 ago (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, el Legislativo supeditado a la Presidencia, celebró este sábado una sesión especial para conmemorar el 59 aniversario de una derrota militar sufrida por guerrilleros sandinistas frente a la guardia del dictador Anastasio Somoza Debayle, miembro de la dinastía que subyugó al país centroamericano entre 1937 y 1979.

En la "Gesta heroica de Pancasán", del 27 de agosto de 1967, murió Silvio Mayorga Delgado, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el movimiento de izquierda nacido en 1961 para enfrentar a la dictadura somocista al que se unió años después Daniel Ortega, quien desde hace 19 años ejerce un gobierno señalado por la deriva autoritaria que ha cerrado espacios a la disidencia.

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El sandinismo debe su nombre a Augusto César Sandino (1895-1934), un líder guerrillero nacionalista que luchó contra la intervención militar de Estados Unidos en Nicaragua entre 1927 y 1933.

En la "Gesta heroica de Pancasán" una guerrilla del FSLN sufrió una emboscada por parte de la guardia de Somoza Debayle en las montañas norteñas de Pancasán, departamento (provincia) de Matagalpa, en la que murieron Mayorga Delgado y otros sandinistas alzados en armas.

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Durante la sesión especial, el legislador sandinista Pedro Haslam saludó a los "colaboradores históricos de la guerrilla de Pancasán", porque "sin ellos y sin ellas no hubiese sido posible que hubiéramos llegado al triunfo de la revolución popular sandinista el 19 de julio de 1979".

El 19 de julio de 1979 se instaló en Nicaragua un gobierno de transición que se prolongó hasta 1985 a cargo del FSLN, ejercido mediante una Junta de Reconstrucción Nacional de la que Ortega fue coordinador.

"La gesta heroica de Pancasán en 1967 significó un hecho histórico para nuestro pueblo, dando a conocer que la lucha emprendida por nuestro general (Augusto C.) Sandino estaba viva y que, con el FSLN a la cabeza del pueblo, estaba dispuesto a alcanzar la victoria popular frente a la nefasta dictadura militar somocista”, señaló Haslam.

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Los simpatizantes del Gobierno conmemoraron la efemérides con ofrendas florales, actividades culturales y festivas, entre otros.

Según el Gobierno, esa generación de guerrilleros sandinistas caídos durante ese combate fue lo "que sembró la semilla para la liberación" de Nicaragua de la dictadura de los Somoza el 19 de julio de 1979.

Mayorga Delgado fundó el FSLN en 1961, junto con Carlos Fonseca Amador -jefe de la revolución sandinista-, el fallecido embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, Faustino Ruiz y Santos López, todos fallecidos. EFE