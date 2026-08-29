Bournemouth y Omonia, primeros rivales de Real Sociedad y Celta en la Liga Europa

29/08/2026 29 August 2026, United Kingdom, Bournemouth: Bournemouth's Alex Scott celebrates scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Bournemouth and Everton at the Vitality Stadium. Photo: Peter Tarry/PA Wire/dpa DEPORTES Peter Tarry/PA Wire/dpa

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El Bournemouth inglés, en Anoeta el 17 de septiembre, y el Omonia chipriota, a domicilio el 16, serán los respectivos primeros rivales de la Real Sociedad y del RC Celta en la fase de liga de la Liga Europa 2026-2027, según confirmó este sábado la UEFA.

El conjunto donostiarra se medirá posteriormente a domicilio al Union Saint-Gilloise belga y al Lillestroem noruego antes de recibir al Olympique de Lyon francés y de visitar al Crystal Palace inglés. Posteriormente, tendrá dos partidos seguidos en casa ante el Torreense, el último del año, y el Viktoria Plzen checo, para acabar la liguilla con la complicada salida a Turín para enfrentarse a la Juventus.

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Por su parte, el equipo céltico, tras abrir en Chipre, tendrá su primer partido europeo en el Abanca Balaídos ante la 'Vecchia Signora' para luego visitar al Celtic FC escocés, recibir al Union Saint-Gilloise y al Bournemouth antes de acabar el año a domicilio en Marsella ante el Olympique francés. En el 2027, visita al Hapoel Beer-Sheva israelí y cierre en Vigo frente al Lillestroem.

--CALENDARIO DE LA REAL SOCIEDAD Y EL CELTA EN LA LIGA EUROPA 26-27

REAL SOCIEDAD.

17 de septiembre.

Real Sociedad - AFC Bournemouth 21.00.

15 de octubre.

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad 18.45.

22 de octubre.

Lillestroem SK - Real Sociedad 21.00.

5 de noviembre.

Real Sociedad - Olympique Lyon 18.45.

26 de noviembre.

Crystal Palace FC - Real Sociedad 21.00.

10 de diciemnbre.

Real Sociedad - SCU Torreense 21.00.

21 de enero.

Real Sociedad - FC Viktoria Plzen 18.45.

28 de enero.

Juventus - Real Sociedad 21.00.

RC CELTA.

16 de septiembre.

Omonia FC - RC Celta 18.45.

15 de octubre.

RC Celta - Juventus 21.00.

22 de octubre.

Celtic FC - RC Celta 21.00.

5 de noviembre.

RC Celta - Union Saint-Gilloise 21.00.

26 de noviembre.

RC Celta - AFC Bournemouth 18.45.

10 de diciembre.

Olympique de Marsella - RC Celta 18.45.

21 de enero.

Hapoel Beer-Sheva FC - RC Celta 21.00.

28 de enero.

RC Celta - Lillestroem SK 21.00.