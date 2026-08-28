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Tres consejeros de Cox renuncian a su puesto para incorporarse al órgano rector de la filial mexicana

10/07/2025 Logo de Cox. ECONOMIA COX
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El consejo de administración de Cox ha tomado razón de las renuncias voluntarias presentadas por Arturo Saval Pérez, Luís Arizaga Zárate y Juan Ignacio Casanueva Pérez como miembros del órgano rector de la sociedad.

Según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Saval Pérez y Arizaga Zárate también han presentado su dimisión como miembros de las comisiones de nombramientos y retribuciones y de auditoría, respectivamente.

Las salidas responden a la reestructuración de la compañía tras la compra de la totalidad del capital social de Iberdrola México en abril de 2026. Los tres consejeros salientes irán al consejo de Cox de México, filial de Cox Infrastructure Group, en la que se integran los activos adquiridos (Cox Asset México).

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"Su nombramiento como consejeros de Cox de México exige una dedicación que hace incompatible poder formar parte simultáneamente de los consejos de administración de ambas sociedades", ha explicado la firma, que ha destacado que el consejo estará compuesto ahora por 10 miembros.

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