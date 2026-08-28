Putin se pone al volante del nuevo Volga diseñado a imagen y semejanza del Geely chino

Guardar

Moscú, 28 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se puso hoy al volante del Volga K50, el nuevo modelo de la legendaria fábrica de coches con sede en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Putin se subió al automóvil y se desplazó entre dos talleres de la factoría acompañado por representantes de la corporación estatal.

Al descender, comentó a la prensa que el coche era muy cómodo y silencioso: "Muy fácil de conducir". Seguidamente, estampó su firma en el automóvil.

El Volga K50 es una versión prácticamente idéntica del Geely Monjaro chino, aunque el ensamblaje del coche tiene lugar en las antiguas instalaciones de Volkswagen en Nizhni Nóvgorod.

Putin se ha sentado en un Volga en otras ocasiones, como cuando compartió coche en 2005 con el entonces líder de EE.UU., George W. Bush, en un modelo de 1956.

Precisamente, debido a los ataques ucranianos contra sus refinerías, Rusia experimenta actualmente un grave crisis de combustible que obliga a los conductores a hacer grandes colas ante las gasolineras, lo que ha provocado, entre otros factores, un desplome en la popularidad del jefe del Kremlin. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)