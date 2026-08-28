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España remonta en hockey sobre hierba a la anfitriona Países Bajos y luchará por ser campeona del mundo

28/08/2026 Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEHOCKEY
28/08/2026 Los jugadores de la selección española de hockey hierba celebran un triunfo. EUROPA ESPAÑA DEPORTES RFEHOCKEY
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La selección española masculina de hockey sobre hierba ha ganado este viernes a la neerlandesa por 3-4, con remontada incluida y 'hat-trick' de José Basterra, en su semifinal del Campeonato del Mundo que se está celebrando en Bélgica y Países Bajos, resultado que permitirá a los 'RedSticks' luchar por el título ante el conjunto alemán o el argentino.

En el Wagener Hockey Stadium de la ciudad de Amstelveen, a los pocos segundos de empezar el partido, Thierry Brinkman tuvo la primera ocasión de los anfitriones gracias a una internada tras pared con su compañero Duco Telgenkamp; anduvo rápido el guardameta español, Luis Calzado, para desbaratar esa jugada con su salida a los pies del capitán neerlandés.

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No obstante, Países Bajos continuó apretando de inicio y Calzado hizo tres intervenciones más en los siguientes tres minutos de encuentro. Esa destreza del portero dio aplomo a los 'RedSticks', que de modo paulatino igualaron el ritmo de Países Bajos e incluso pudieron adelantarse en el marcador a cuatro minutos para acabar el primer cuarto tras una falta.

La sacó Marc Miralles, quien de forma rasa envió la pelota al área y 'Chefo' Basterra aprovechó una 'pantalla' de Borja Lacalle a un zaguero para desviar el pase, muy cerca de marcar. Tras eso, y habiendo zanjado el primer cuarto sin mayores sustos, ambas selecciones se contuvieron y durante todo el segundo acto apenas inquietaron las porterías rivales.

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Después del descanso, las tornas cambiaron poco a poco y los pupilos de Max Caldas se adueñaron del ritmo hasta meter el empate por obra de Basterra en el 40:25, con un lance similar al de la primera mitad del encuentro porque desvió un pase raso cerca del portero, ahora acertando.

Y ya al comienzo del cuarto cuarto, los locales colapsaron en cuanto Telgenkamp fue excluido para 10 minutos a causa de una agresión a Xavi Gispert tras un pique entre ambos jugadores. Con superioridad numérica, Basterra hizo rápidamente el 1-2 remachando la bola en el segundo palo.

En pleno vendaval español, Pepe Cunill transformó un penalti-córner en el 1-3 y poco más tarde Nicolás Álvarez forzó un 'stroke' que metió Basterra para establecer el 1-4. Entonces los pupilos de Jeroen Delmee achucharon por todos los medios y hallaron premio con penaltis-córner.

En uno de ellos logró Jip Janssen el 2-4, en otro posterior defendió bien España y en uno más que hubo luego rubricó Joep de Mol el 3-4, con asistencia del lanzador. Los últimos segundos del reloj fueron de ver a los 'RedSticks' achicando agua de todas las formas posibles hasta sellar el triunfo y su billete a la final para buscar ser campeones del mundo.

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