Nepal urge a la población a alejarse de riberas ante amenaza de colapso de lago

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Katmandú, 28 ago (EFE).- Las autoridades de emergencia de Nepal urgieron a la población a alejarse de riberas y zonas de riesgo ante la amenaza presentada por un nuevo lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona fronteriza con el Tíbet, mientras las autoridades chinas suspendieron temporalmente tareas de rescate en algunos puntos tras registrar inicios de desbordamiento.

"Según la información del Gobierno de China obtenida de imágenes satelitales y análisis preliminares, en el lugar donde se originó la inundación, el río ha quedado bloqueado formando un lago artificial que se encuentra en proceso de crecimiento, observándose riesgo de rotura", alertó en un aviso público la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA).

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La televisión estatal china CCTV informó hoy de que esta nueva acumulación de agua, formada a más de diez kilómetros del paso fronterizo entre Nepal y China, ya ha comenzado a desbordarse paulatinamente, por lo que los equipos de emergencia han tenido que paralizar su actividad a la espera de instrucciones.

Las autoridades instaron a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, escenario de las devastadores inundaciones que han dejado 472 fallecidos a ambos lados de la frontera, a mantenerse alejados de riberas y zonas de riesgo.

"Hasta que se emita un nuevo aviso, se solicita a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, viajeros, personal de rescate y a todos los involucrados adoptar especial precaución y mantenerse en lugares seguros", agregó la autoridad.

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El Ministerio de Recursos Hídricos chino afirmó que la presa natural retenía hasta el jueves cerca de dos millones de metros cúbicos de agua y tenía una superficie aproximada de 0,11 kilómetros cuadrados, volumen que, advierten, podría incrementarse hasta los tres millones en los próximos dos o tres días.

Sin embargo, especialistas nepalíes descartan por el momento un escenario catastrófico similar al vivido a mitad de semana.

El jefe de Predicción de Inundaciones del Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Nepal, Binod Parajuli, explicó al medio local Onlinekhabar que la cantidad de agua acumulada en el embalse representa alrededor del 10 % del volumen que desencadenó la riada del miércoles.

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El nuevo temor complica aún más las labores de rescate tras la avalancha de hielo, roca y barro que arrasó el valle, cuya hipótesis principal apunta a que fue desencadenada por la caída de un glaciar que taponó el río que marca el límite entre ambos países.