Temas del día de EFE Internacional del viernes, 28 de agosto de 2026 (07:30 horas)

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DESTACADOS

NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - La larga espera de los familiares se suma al miedo a nuevos episodios en la zona afectada por una masiva riada en Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (en el suroeste de China), con más de 1.400 desaparecidos reportados por Katmandú y Pekín y cerca de 400 fallecidos. Por Indira Guerrero

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - La guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán cumple seis meses sin una solución en el horizonte, con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado y con un continuo cruce de amenazas entre las partes.

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Bangkok - La región del Indopacífico refuerza sus capacidades de defensa y los lazos con países de la zona, incluido China, mientras compite por los recursos y la atención de Washington, sumido en los nuevos frentes abiertos por el presidente Donald Trump, desde la guerra de Irán hasta las presiones sobre Cuba y Venezuela, lo que ha erosionado la confianza de sus socios. Por María Carcaboso

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Los ataques de Rusia contra las plantas industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con paralizar por completo la industria metalúrgica del país, vital para su economía, ya que los productores han anunciado interrupciones en su actividad y las exportaciones han caído a mínimos históricos. (Texto)

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- Los ministros del Interior de los países ribereños del mar Báltico y de la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE) se reúnen en Flensburgo, en el norte de Alemania, para analizar vías para mejorar la detección y el análisis de las amenazas, la disuasión y la defensa frente a las amenazas híbridas de Rusia. (Texto) (Foto)

NORUEGA MONARQUÍA

Oslo - Los noruegos están pendientes del estado "muy grave" de salud del rey Harald V, de 89 años, quien lleva ingresado 11 días en Oslo, donde muchos ciudadanos se acercan al Palacio Real para aguardar noticias y hasta depositan flores.

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ISLANDIA UE

Reikiavik - Islandia celebra el sábado un referendo sobre la reanudación de las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), paralizadas desde 2013, en el que los partidarios del "sí" mantienen una ligera ventaja, según los sondeos, y que es seguida muy de cerca desde Bruselas, donde un sí es visto como un refuerzo geoestratégico en tiempos de incensantes tensiones políticos.

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- La soberanía nacional, los recursos naturales y el coste de vida han centrado el debate sobre el referendo islandés de mañana para decidir si se reanudan las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), paralizadas desde 2013. Por Anxo Lamela (Texto) (Foto)

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ADEMÁS

RESERVA FEDERAL | Jackson Hole (EE.UU.) - El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un esperado discurso en el marco del Foro de Política Económica de Jackson Hole en un momento en el que los mercados permanecen muy atentos a la situación en Oriente Medio y a la deuda estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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EEUU INMIGRACIÓN | Atlanta (EE.UU.) - Las citas migratorias rutinarias se han convertido en una trampa para algunos inmigrantes en Estados Unidos, donde ICE ha detenido a personas que acudían a sus controles pese a tener procesos de asilo o permisos vigentes, mientras abogados advierten que faltar también puede traer consecuencias graves para sus casos migratorios. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA | Deir al Balah (Gaza) - Pocos días después de que Israel bombardeara la mezquita de Abu Salim de Deir al Balah, (centro de Gaza) alegando que el grupo islamista Hamás almacenaba armas en su interior, un grupo de voluntarios recorre sus escombros para intentar preservar el patrimonio del edificio, construido en 1951. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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TAILANDIA TURISMO | Ubon (Tailandia).- Fronteriza con Laos y Camboya, y con una clara influencia de Vietnam, la provincia de Ubon Ratchathani ha pasado hasta ahora inadvertida en la turística Tailandia, cuyo Gobierno busca cambiar esa tendencia y atraer a extranjeros a esta lacustre región, más barata y menos ruidosa que Bangkok o islas populares. Por Héctor Pereira (Texto) (Foto) (Vídeo)

STARS WARS VIDEOJUEGOS | Colonia (Alemania) - Star Wars está de vuelta en el mundo de los videojuegos y lo hace con ‘Zero Company’, una historia completamente nueva, original, en un juego de estrategia táctica por turnos que ve la luz después de cinco años de desarrollo y que espera convertirse en “una experiencia única” dentro de la saga. Por Javier Picazo Feliú (Texto) (Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica su estadística mensual del mercado laboral (personas ocupadas, personas desempleadas, tasa de desempleo) correspondiente a julio. (Texto)

08:45h.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los datos revisados y detallados del producto interior bruto (PIB) de Francia en el segundo trimestre.

08:45h.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en agosto.

10:00h.- Londres.- R.UNIDO ANIVERSARIO.- Se cumplen 30 años del divorcio de Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos, una de las separaciones más sonadas de las casas reales del mundo entero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Braunschweig.- ALEMANIA GERMANWINGS.- La Audiencia Territorial de Braunschweig comienza a dirimir una demanda contra el Estado alemán presentada por 30 familiares de las víctimas del vuelo de Germanwings que fue estrellado por el piloto Andreas Lubitz en los Alpes franceses en 2015 mientras la aeronave cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf. (Texto)

11:00h.- Roma.- ITALIA CONFIANZA.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica el índice de confianza de los consumidores y las empresas en el mes de agosto.

12:00h.- París.- OCDE COMERCIO.- La OCDE publica las cifras trimestrales del comercio exterior en el G20.

12:40h.- Riga.- LETONIA RUMANÍA.- La ministra rumana de Exteriores, Oana Țoiu, se encuentra de visita oficial en Letonia, donde se reúne con su homóloga del país báltico, Baiba Braže.

13:00h.- Nuuk (Groenlandia).- GROENLANDIA DINAMARCA.- El Gobierno de Groenlandia, territorio autónomo danés. presenta un informe elaborado por un grupo de expertos en derechos humanos sobre la implantación sin permiso de espirales anticonceptivas a miles de mujeres entre 1960 y 1991. (Texto)

15:30h.- Mürwik.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros del Interior de los países ribereños del mar Báltico y de la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea (UE) se reúnen en Flensburgo, en el norte de Alemania, para analizar vías para mejorar la detección y el análisis de las amenazas, la disuasión y la defensa frente a las amenazas híbridas de Rusia. (Texto) (Foto)

22:00h.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Fitch actualiza su notación sobre la deuda francesa después de que este mes de agosto los tipos de interés que paga Francia hayan subido al máximo desde 2008, durante la crisis financiera global.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los ataques de Rusia contra las plantas industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con paralizar por completo la industria metalúrgica del país, vital para su economía, ya que los productores han anunciado interrupciones en su actividad y las exportaciones han caído a mínimos históricos. (Texto)

Moscú.- RUSIA PALEONTOLOGÍA.- Esqueletos de dinosaurio y fósiles, artículos de lujo a la venta en una galería de Moscú (Texto) (Foto) (Vídeo)

Reikiavik.- ISLANDIA UE.- La soberanía nacional, los recursos naturales y el coste de vida han centrado el debate sobre el referendo islandés de mañana para decidir si se reanudan las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), paralizadas desde 2013. (Texto) (Foto)

Reikiavik.- ISLANDIA UE.- Islandia celebra mañana un referendo sobre la reanudación de las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), paralizadas desde 2013, en el que los partidarios del "sí" mantienen una ligera ventaja, según los sondeos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE TEMU.- Concluye el plazo fijado por la Comisión Europea para que la plataforma china de comercio electrónico Temu presente medidas que corrijan su incumplimiento de la normativa europea de servicios digitales (DSA), y que llevó a Bruselas a imponerle una multa de 200 millones de euros.

Oriente Medio

Deir al Balah.- ISRAEL PALESTINA.- Pocos días después de que Israel bombardeara la mezquita de Abu Salim de Deir al Balah, (centro de Gaza) alegando que el grupo islamista Hamás almacenaba armas en su interior, un grupo de voluntarios recorren sus escombros con tal de preservar el patrimonio del edificio, construido en 1951. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo.- EGIPTO ECLIPSE.- Pese a que caerá en pleno tórrido verano egipcio y con la incertidumbre sobre si los conflictos en Oriente Medio causarán problemas con los vuelos y las reservas, la histórica ciudad sureña egipcia de Luxor aspira a que el gran eclipse solar de 2027 impulse la actividad turística durante una temporada tradicionalmente bajas.

África

Pretoria.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Nueva audiencia ante el Tribunal de Primera Instancia de Pretoria en el caso de presunta corrupción en el que se investiga al suspendido jefe de la Policía de Sudáfrica, general Fannie Masemola, y a otros altos mandos policiales.

Harare.- ZIMBABUE OPOSICIÓN.- Audiencia en el caso en Sudáfrica contra el líder opositor zimbabuense Job Sikhala, detenido el pasado noviembre en Pretoria, después de que la Policía encontrara supuestos explosivos en el vehículo en el que viajaba.

Asia

Tokio.- JAPÓN FLAMENCO.- El creador y coreógrafo español Antonio Najarro hace balance a EFE del estreno en Japón de 'Bolero', su nueva creación inspirada en la de Maurice Ravel, que presentó el pasado sábado en Kawaguchi y que este viernes lleva a Tokio con tres funciones consecutivas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de desempleo para el mes anterior. (Texto)

Pekín.- ICBC RESULTADOS.- El mayor banco de China, el estatal Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), publica sus resultados del primer semestre. (Texto)

Ulán Bator.- COP DESERTIFICACIÓN.- Concluye en Ulán Bator la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Bangkok.- ASIA EEUU.- La región del Indopacífico refuerza sus capacidades de defensa y los lazos con países de la zona, incluido China, mientras compite por los recursos y la atención de Washington, sumido en los nuevos frentes abiertos por el presidente Donald Trump, desde la guerra de Irán hasta las presiones sobre Cuba y Venezuela, lo que ha erosionado la confianza de sus socios.

Ubon.- TAILANDIA TURISMO.- Fronteriza con Laos y Camboya, y con una clara influencia de Vietnam, la provincia de Ubon Ratchathani ha pasado hasta ahora inadvertida en la turística Tailandia, cuyo Gobierno busca cambiar esa tendencia y atraer a extranjeros a esta lacustre región, más barata y menos ruidosa que Bangkok o Pattaya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sindhuli.- NEPAL RIADA.- La larga espera de los familiares se suma al miedo a posibles nuevas riadas en la zona afectada por masiva riada de Nepal, en la frontera con la región autónoma del Tíbet (en el suroeste de China), con más de 1.400 desaparecidos reportados por Katmandú y Pekín y un total de 362 fallecidos. Por Indira Guerrero (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR K-POP.- La cantante de K-pop Jennie, integrante de BLACKPINK, lanza este viernes su nuevo EP de tres canciones, 'Fallen Angel', que supone su primer álbum de solista en casi un año y medio tras 'Ruby'. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA ECONOMÍA.- La India publica cifras del crecimiento anual de la producción industrial y manufacturera.

América

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Los centros de datos, esas instalaciones que sostienen la creciente infraestructura de la inteligencia artificial y nos conectan a internet, se han convertido en el nuevo campo de batalla de la política estadounidense a poco más de dos meses de las elecciones de medio mandato. (Texto)

15:00h.- Miami.- JUAN GABRIEL.- La película 'Juan Gabriel, Mi Primer Bellas Artes’ muestra imágenes inéditas tras 10 años de la muerte del divo (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- EEUU MARTIN LUTHER KING.- Se celebra en Washington una marcha bajo el lema "Defendamos el voto en el 63 aniversario del discurso Martin Luther King" en la que se reivindicará el legado del célebre activista frente a las acciones del Gobierno de Donald Trump de reformar la ley electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- Un tribunal de Ecuador anuncia su decisión sobre la condena contra el expresidente Lenin Moreno y otras 19 personas por el delito de cohecho, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa estatal china Sinohydro por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa. Piso 8 del edificio de la Corte Nacional de Justicia, Quito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Jackson Hole.- RESERVA FEDERAL.- El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un discurso el Foro de Política Económica de Jackson Hole. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Tegucigalpa.- HONDURAS DESAPARICIONES.- La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) organiza en Tegucigalpa el foro ‘Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Lima.- PERÚ MEMORIA.- Oeganizaciones defensoras de los derechos humanos rinden homenaje a víctimas del conflicto armado interno (1980-2000) de Perú, al cumplirse 23 años del infomre de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que estimó en unas 69.000 los muertos que dejó el enfrentamiento de los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra las fuerzas estatales. Memorial 'El ojo que llora'

18:00h.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- Inicia la emisión de la propaganda electoral en radio y televisión de cara las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil, del próximo 4 de octubre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos presentará el viernes las conclusiones preliminares de su primera visita oficial a Guatemala, en la que evaluó el impacto de las actividades corporativas en los derechos humanos en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA TERREMOTO.- Jornada nacional de oración por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, convocada por el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y su esposa, Tatiana Céspedes. Plaza de Bolívar

Buenos Aires - TECNOLOGÍA DESINFORMACIÓN - Las granjas de bots, recurso tecnológico usado en las redes sociales para forzar el crecimiento de tendencias, son una herramienta clave para operaciones políticas en América Latina y en muchos casos operan en los márgenes de la ética y la ley, como se ha revelado tras la detención del argentino Fernando Cerimedo en Bolivia por un intento de feminicidio. (Texto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA PARLAMENTO - Diputados opositores de la fracción Libertad ofrecen una rueda de prensa para pronunciarse sobre la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia que fue aprobada en primera instancia en el Parlamento. (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street se encamina a cerrar una semana al alza, impulsado por el renovado apetito por los valores tecnológicos tras los resultados de Nvidia, en un contexto marcado también por la evolución de los rendimientos de la deuda estadounidense y las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.

Los Ángeles.- JUAN GABRIEL.- Estados Unidos recuerda el décimo aniversario de Juan Gabriel, "El Divo de Juárez", fallecido a los 66 años en California, con proyecciones especiales de un documental en cines, conciertos homenaje al cantante y especiales televisivos, entre otras actividades. (Foto) (Vídeo)

Houston.- EEUU ESPACIO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, entrega Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas del Artemis II, que en abril viajó más lejos de la Tierra que ninguna otra tripulación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Río de Janeiro.- BRASIL ELECCIONES.- El senador y principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, concede una entrevista al Jornal Nacional, el telediario más influyente del país, a poco más de un mes de los comicios presidenciales en Brasil. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL EMPLEO.- El Ministerio de Trabajo divulga el número de empleos formales generados por Brasil en julio. (Texto)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ CRISIS CLIMÁTICA - El Gobierno de Panamá está formando a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en el uso de herramientas tecnológicas predictivas para adaptar soluciones basadas en la naturaleza a la sequía, cada año más agravada por el fenómeno El Niño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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