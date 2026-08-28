Miles de personas defienden el derecho al voto en EEUU por aniversario de "Tengo un sueño"

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Alejandra Clements

Washington, 28 ago (EFE).- Miles de personas marcharon este viernes en la Explanada Nacional de Washington en una convocatoria en defensa del derecho al voto de los ciudadanos afroamericanos de cara a las elecciones de medio mandato, cuando se cumplen 63 años del día en el que Martin Luther King pronunció el célebre discurso "Tengo un sueño" ('I have a dream').

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La marcha "Defender el voto", organizada por distintas asociaciones de derechos civiles, incluida la de Martin Luther King III, hijo del reverendo, se convocó este año como respuesta a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado mes de abril que debilita una parte esencial de la Ley de Derecho al Voto.

El fallo supone de facto reducir la representación de minorías, en especial de ciudadanos afroamericanos en el Congreso.

Algunos estados del sur del país, como Alabama, Luisiana o Tennessee, han modificado ya sus mapas electorales para reducir el peso de los distritos de mayoría afroamericana.

Según cálculos del Caucus Negro del Congreso, podrían perder hasta 19 representantes en las elecciones de noviembre, por lo que los organizadores de la marcha exigen que se blinde el derecho al voto de todos los ciudadanos.

Pese al intenso calor en la capital estadounidnese, miles de personas se concentraron en la escalinata del Monumento de Abraham Lincoln, donde Luther King pronunció el 28 de agosto de 1963 su famoso discurso en contra de la discriminación racial.

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Las manifestantes Clarissa y Lua, de 40 y 20 años, llegaron a la capital desde Georgia "por solidaridad con la historia, para recordar a la gente la importancia de defender y luchar por nuestros derechos".

Aunque aseguraron a EFE no estar asustadas por una posible pérdida de derechos, apuntaron: "Es tiempo de resistencia, de organizarnos y movilizarnos todos juntos. No tenemos miedo, pero necesitamos estrategia".

Beryl, de 60 años, viajó desde Ohio para "marchar por la democracia. Hay que defender el voto, no queremos volver a los tiempos de las leyes Jim Crow, que impusieron la segregación racial desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960.

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"No quiero volver a los tiempos en que los afroamericanos no podíamos votar. Si no tienes voto, no tienes voz", concluyó Beryl.

En la misma línea, Tom, vecino de Virginia y encargado de repartir agua a los asistentes como voluntario de la organización, se mostraba preocupado por las amenazas a la igualdad de voto y afirmaba que "hay que luchar por mantener unas elecciones libres y espero de verdad que actos como éste puedan proteger nuestra democracia".

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En los discursos previos a la marcha que recorrió la Explanada Nacional, intervinieron algunos cargos públicos como la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Sparberger, que destacó la necesidad de "luchar por defender elecciones libres y por la justicia racial", y el senador progresista Bernie Sanders, que recordó la importancia de conmemorar el discurso de Martin Luther King.

También intervino la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez que defendió como "una cuestión moral y estructural" proteger el "país por el que estamos luchando".

Y, apelando al comienzo de la Constitución de Estados Unidos, afirmó que "nosotros, el pueblo, exigimos el pleno restablecimiento del derecho al voto en los Estados Unidos de América, garantizando su protección".

Ocasio-Cortez se refirió durante su intervención a la polémica sentencia del Supremo y aseguró que es necesario "responder a la redistribución de distritos electorales del sur, perpetrada por un pirómano".

La representante por Nueva York no dudó en cuestionar la decisión del Tribunal Supremo "de debilitar la Ley de Derechos Electorales" y aseguró que es necesario proteger la igualdad en las urnas.

"Cuando los afroamericanos ejercen todo su poder político, se desbloquea el progreso para todo Estados Unidos", afirmó Ocasio-Cortez.

La Explanada Nacional de Washington se convirtió este viernes en el escenario de otra marcha por los derechos civiles emulando aquella mítica de 1963, a la que acudieron unas 250.000 personas y que acabó siendo una de las protestas políticas más importantes de la historia de Estados Unidos. EFE

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