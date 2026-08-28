México vuelve a cantarle a Juan Gabriel 10 años después de su muerte

Guardar

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- Con porras y canciones, imitadores y admiradores de Juan Gabriel convirtieron los pies de su estatua en la Plaza Garibaldi, emblemática por sus mariachis en Ciudad de México, en una serenata colectiva para recordar al ‘Divo de Juárez’ a diez años de su muerte.

Hubo mariachis, imitadores y grupos de seguidores reunidos para cantarle una vez más, compartir recuerdos y ofrecerle una misa, en una jornada que mezcló nostalgia, devoción y fiesta popular.

Entre ellos estuvo Jaime Varela, recreador del espectáculo ‘El Divo Siempre Vivo’, quien cantó frente a la estatua ‘Se me olvidó otra vez’, uno de los temas del compositor.

“Para mí es muy importante seguir cantando y seguir diciéndole a todo el público que las canciones de nuestro querido Divo siempre siguen presentes”, dijo Varela a EFE.

El imitador recordó que comenzó a recrear el espectáculo de Juan Gabriel en 1988 y que después tuvo la oportunidad de acompañarlo durante siete años como parte de sus coros, una experiencia que convirtió, dijo, en el compromiso de mantener viva su música sobre los escenarios.

PUBLICIDAD

A diez años de su partida, parte de la vigencia del artista se explica también por generaciones que heredaron su música.

“Ya no hay ídolos que por sí solos canten, bailen, compongan y le compongan a otros artistas, como Juan Gabriel”, asegura a EFE Viridiana Pichardo, de 29 años, quien considera que un talento como el suyo resulta todavía más excepcional en una era digital en la que la industria produce artistas y sencillos efímeros.

PUBLICIDAD

El gusto de Pichardo por las más de 1.800 canciones que compuso ‘El Divo de Juárez’ no estuvo entrenado por un algoritmo, sino que nació de la melomanía de dos mujeres: su mamá y la cantante española Rocío Dúrcal.

“Creo que la mayoría conocemos a Juan Gabriel por nuestras mamás, mi mamá ponía sus discos y crecí escuchándolo muchísimo”, relata.

Es también el caso de Melvin Iván Delgadillo, de 26 años, quien heredó de su madre, Beatriz Arredondo, de 62, la pasión por el creador de ‘El Noa Noa’.

Beatriz reconoce que sigue llorando la muerte de quien considera su primer amor de la adolescencia y recuerda que, cuando no tenía dinero para comprar sus discos, buscaba sus pósteres para forrar los cuadernos escolares.

“Como no tenía dinero para comprar los discos, verlo era mi forma de escucharlo”, cuenta.

Ya adulta pudo asistir a muchos de los casi 150 conciertos que Juan Gabriel ofreció en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, aunque se quedó con las ganas de verlo en el Palacio de Bellas Artes.

A unos pasos de la estatua, Martha Débora González, presidenta del club de admiradoras ‘Las Viudas de Juan Gabriel’, explicó que sus integrantes regresan a Garibaldi dos veces al año: el 7 de enero, día del cumpleaños del cantante, y el 28 de agosto, para mantener un vínculo que, para ellas, no terminó con su muerte.

PUBLICIDAD

La jornada sirvió además para presentar una canción dedicada a Juan Gabriel y compuesta por Abiram Santa Fe, hija de un imitador y músico, quien creció rodeada del repertorio del artista.

“Si él nos regaló tanto, ¿por qué no hay una de agradecimiento a él?”, relató Santa Fe sobre el origen de la pieza, que reconoce también a imitadores y músicos cuyos hogares se sostienen gracias a la obra del compositor.

PUBLICIDAD

Annie Hernández, otra de las participantes, resumió el sentimiento de la jornada: “Estamos viviendo algo muy bonito porque el celebrar a alguien que es inmortal, porque va a pasar de generación tras generación (…) es algo maravilloso”.

El décimo aniversario incluyó además una misa en memoria de Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, fallecido el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica (California) a los 66 años.

Diez años después, sus seguidores volvieron a responder a la ausencia con lo que mejor conocen de él: su música. EFE

(foto)(video)