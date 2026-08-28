El Sporting de Gijón se lleva en Tenerife un duelo por el liderato provisional

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El Real Sporting de Gijón ha ganado este viernes por 0-1 en su visita al CD Tenerife, gracias al solitario gol de Alejo Sarco, en un partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga Hypermotion y que ya servía como tempranero duelo por el liderato provisional de la categoría.

En el Estadio Heliodoro Rodríguez López, la igualdad inicial dio paso a un mayor dominio visitante, pero con el Tenerife siendo más incisivo. Aun así, Guille Rosas marcó para los gijoneses cerca del descanso tras anticiparse a la defensa y cabecear un centro de Nikita Iosifov; sin embargo, hubo mano previa de Konrad de la Fuente y el gol se anuló.

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Después del descanso, ninguno de los dos equipos impuso su estilo y solo las sustituciones agitaron el avispero. De hecho, Sarco salió al campo en el 59' y vio puerta 10 minutos más tarde, remachando por abajo una asistencia de Iosifov tras un jugadón de éste por banda izquierda.

Pese al arreón de los locales en el tramo final del encuentro, con petición de penalti incluida por posible mano de Iker Martínez, ya no se movió más el marcador. Esta derrota dejó al conjunto tinerfeño con seis puntos, mientras que la victoria puso al equipo gijonés con siete puntos en esa cima provisional de la tabla clasificatoria en Segunda División.

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--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Tenerife - Sporting de Gijón 0-1.

-Sábado 29 de agosto.

Sabadell - Almería 17.00 horas.

Leganés - Eldense 19.00.

Albacete - Oviedo 19.00.

Girona - Las Palmas 21.30.

-Domingo 30.

Andorra - Eibar 17.00.

Cádiz - Valladolid 19.00.

Mallorca - Ceuta 19.00.

Córdoba - Granada 21.30.

-Lunes 31.

Burgos - Real Sociedad B 19.00.

Celta de Vigo B - Castellón 21.30.