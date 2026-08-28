Líderes africanos lamentan la muerte del rey Harald V de Noruega

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Nairobi, 28 ago (EFE).- Líderes africanos expresaron su "más sentido pésame" y su tristeza por la muerte del rey Harald V de Noruega este viernes a los 89 años de edad, al destacar el legado del monarca o la ayuda al desarrollo del país europeo.

"En nombre del pueblo y del Gobierno de Burundi, extiendo mis más sentidas condolencias al rey Haakon VIII, la familia real y al pueblo Noruego", señaló en la red social X el presidente burundés, Évariste Ndayishimiye, al valorar el "reinado ejemplar" de Harald V.

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"El legado de humildad, sabiduría y servicio del rey Harald será recordado durante mucho tiempo. Que su alma descanse en paz eterna", añadió Ndayishimiye, presidente de turno de la Unión Africana.

También lamentó el fallecimiento del monarca noruego el jefe de Estado de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, quien destacó: "Noruega es un valioso socio en el camino de desarrollo de Somalia y compartimos el dolor de la nación en este solemne día".

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Por su lado, la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, afirmó que la noticia sobre la muerte de Harald V la entristeció "profundamente" y ofreció también en nombre de su Gobierno y del pueblo tanzano sus "más profundas y sinceras condolencias".

Del mismo modo, el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, manifestó su "profunda tristeza" por el fallecimiento del monarca y transmitió sus "más sinceras condolencias" a la familia real y el pueblo noruegos.

El rey Harald V murió este viernes a las 6:35 hora local (4:35 GMT) en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba hospitalizado desde hace once días por una anemia que se agravó, al derivar en una infección en la sangre.

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Harald V, que accedió al trono noruego en enero de 1991 tras la muerte de su padre, el rey Olaf V, fue durante más de tres décadas jefe de Estado de Noruega y enormemente popular, además de uno de los monarcas europeos con el reinado más prolongado.

El nuevo rey, Haakon, se convirtió automática e inmediatamente en el nuevo jefe de Estado tras la muerte de su padre. EFE