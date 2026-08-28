El presidente de Serbia acusa de "inhumano" al Tribunal de La Haya

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Zagreb, 28 ago (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, acusó este viernes de "inhumano" al Tribunal internacional para los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia (TPIY) por no haber permitido que el criminal de guerra y genocida Ratko Mladic muriera en Serbia.

”No quisieron que muriera en Serbia, como él quería. Eso es un comportamiento inhumano sin precedentes”, dijo Vucic a la prensa local durante una visita al interior de su país transmitida en directo por internet.

El mandatario recordó que el TPIY rechazó varias solicitudes cursadas por él mismo y su gobierno para que el octogenario Mladic fuera puesto en libertad debido a su grave estado de salud.

Mladic murió ayer, jueves, a los 83 años en un hospital penitenciario neerlandés, según confirmó el Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales (MTPI), la entidad a la que se trasladaron las funciones pendientes del TPIY.

El exjefe militar serbobosnio fue condenado en 2017 por el citado tribunal a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra bosnia (1992-1995) y para muchos pasó a la historia como 'el carnicero de Bosnia'.

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Vucic se quejó hoy de que su país sufre presiones "desde el exterior" para que los serbios "escupan fuertemente sobre el general fallecido”, algo que, dejó claro, él no hará.

Por el contrario, el jefe del Estado serbio, un político nacionalista y populista, aventuró que "la historia juzgará mejor que La Haya" al militar serbobosnio.

Tambien arremetió contra el TPIY por haber supuestamente condenado "solo a serbios" y dejado en libertad a acusados de otras etnias.

“Todos aquellos que participaron en crímenes contra los serbios en la exYugoslavia, han sido liberados. La sangre serbia no les importó” , declaró.

En un alusión a las reacciones a la muerte de Mladic que destacan sus crímenes, consideró que "hablar mal de un muerto" es señal de enfermedad.

Apuntó asimismo a los líderes croatas que condenaron hoy la decisión de sepultar a Mladic en Belgrado con los máximos honores militares y estatales, acusándolos de inmiscuirse en los asuntos internos de Serbia.

Zagreb ha lamentado que Mladic nunca fuera juzgado y condenado por los presuntos numerosos crímenes que cometió en Croacia, antes de la guerra bosnia.

Después de que el presidente del Parlamento de Montenegro, Andrija Mandic, públicamente expresara el pésame a la familia de Mladic, el jefe del Estado del mismo pais, Jakov Milatovic, condenó la relativización de los crímenes.

“Montenegro debe respetar las sentencias de los tribunales internacionales, condenar claramente los crímenes de guerra y proteger la dignidad de las víctimas y sus familias” subrayó Milatovic en un comunicado. EFE