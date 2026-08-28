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Warsh muestra su preocupación por la inflación y aboga por una Fed más discreta

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Washington, 28 ago (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mostró este viernes su preocupación por la marcha de la inflación en Estados Unidos y abogó por un banco central más discreto para evitar reacciones en los mercados basadas en sutiles cambios del lenguaje de sus comunicados.

"Aunque los datos de la inflación del PCE y el IPC del verano son mejores de lo esperado, no nos aclaran que las tendencias de fondos han mejorado de manera significativa", aseguró Warsh en su primer discurso en Jackson Hole como jefe de la política monetaria estadounidense. EFE

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