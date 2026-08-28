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La Bolsa de São Paulo avanza un 3,06 % semanal tras una racha positiva

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São Paulo, 28 ago (EFE).- La Bolsa de São Paulo avanzó un 3,06 % semanal, tras encadenar ocho sesiones en verde ante el buen desempeño de la petrolera estatal brasileña Petrobras y de los bancos.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué de América Latina por volumen negociado, terminó la jornada en los 175.664 puntos después de subir un 0,3 % este viernes.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,66 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,195 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En este contexto, los títulos más negociados durante la jornada fueron los preferentes de Petrobras, que avanzaron un 1,9 % impulsados por el aumento del precio internacional del barril de crudo ante un conflicto en Oriente Medio sin visos de resolverse a corto plazo.

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Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la cadena de tiendas Casas Bahia (+17,6 %) y las de la petroquímica Braskem (+3 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de la empresa de vales para empleados Meliuz (-6,4 %) y los de la constructora MRV (5,1 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 21.805 millones de reales (unos 4.200 millones de dólares o 3.620 millones de euros) en alrededor de 3,2 millones de operaciones. EFE

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