Fitch deja sin cambios la notación de la deuda francesa, con tipos en máximos desde 2008

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París, 28 ago (EFE).- La agencia Fitch mantuvo este viernes sin cambios la calificación de la deuda pública francesa en el nivel 'A+' con perspectiva estable, en un momento en que el tipo de interés en el mercado se sitúa en máximos desde 2008, en plena crisis financiera, y en vísperas de un debate presupuestario de riesgo.

Fitch dejó sin cambios esa nota, que equivale a considerar la deuda francesa de calidad media superior, pese a que en su comunicado señaló que el déficit en los dos últimos años se redujo menos de lo previsto, y que no prevé "mejoras adicionales".

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En concreto, la agencia de calificación estadounidense calcula que después de que ese déficit se quedara en el 5,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2024 y en el 5,1 % en 2025, va a subir al 5,2 % este año y al 5,5 % en 2027 para experimentar un leve reflujo al 5,2 % en 2028.

Estas cifras son superiores a las que había anticipado en su precedente evaluación de marzo, lo que, según la agencia, "refleja un menor crecimiento, un mayor gasto en intereses y compromisos adicionales en defensa".

De hecho, Fitch no espera "ninguna mejora en el déficit primario en 2027, debido a las próximas elecciones" presidenciales de primavera, "y solo reducciones modestas en los años siguientes", y esos recortes en la práctica se verán anulados en gran medida por el mayor peso de los intereses.

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La consecuencia es que la deuda pública francesa va a seguir aumentando y del 117 % del PIB que representa actualmente pasará al 122,7 % en 2028, lo que la misma agencia reconoce que es 1,7 puntos porcentuales más que en su última revisión.

Para Fitch, "la fragmentación política limita las políticas" en Francia y "constituye una debilidad clave para la calificación, ya que reduce la capacidad de las autoridades para aplicar ajustes fiscales duraderos y limita la previsibilidad de las políticas".

A ese respecto, considera que las elecciones del año próximo y las que se convoquen posteriormente "son un factor determinante para las perspectivas de Francia", aunque de entrada su previsión es que esa fragmentación "persista más allá de las elecciones y continúe limitando la progresión en la reducción del déficit".

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Pese a todos esos elementos negativos, la agencia hace notar que la economía francesa es "grande, diversificada y próspera", lo que respalda el mantenimiento de su calificación.

Y eso que da por hecho que el crecimiento económico "seguirá siendo moderado". En concreto, estima que el PIB subirá un 0,8 % este año y un 1,1 % tanto en 2027 como en 2028, aunque admite que las revisiones a la baja de los datos del primer y del segundo trimestre de 2026 señalan "riesgos a la baja" de sus propias previsiones.

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En una primera reacción a la confirmación de la calificación de la deuda por Fitch, el ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, dijo que tomaba nota y que su Gobierno "sigue plenamente movilizado para contener el déficit público y la deuda, en un marco responsable y equilibrado para garantizar en el tiempo la estabilidad financiera así como la competitividad y el crecimiento".

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística (Insee) revisó a la baja las cifras de la actividad económica en Francia tanto en el primer trimestre, con una contracción del 0,2 %, en lugar del 0,1 % calculado inicialmente, como en el segundo trimestre, con un estancamiento en lugar del avance del 0,2 % que se había anunciado hace unas semanas.

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Como el resto de países, Francia afronta una subida de los tipos de interés que tiene que pagar por su deuda, pero en su caso este movimiento es algo más acusado.

Desde hace una decena de días, ese interés ha superado para los bonos con vencimiento en diez años el umbral del 4 % que no se había sobrepasado desde 2008, en plena crisis financiera global.

Este viernes al cierre del mercado, ese interés era del 4,124 %, el segundo más elevado de la zona euro con la única excepción de Bulgaria (4,136 %). En los últimos tres meses, es el país de la eurozona donde más se ha incrementado, en concreto 55,7 puntos básicos, frente a 31,6 puntos en el caso de Alemania o 35,1 puntos para España. EFE

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