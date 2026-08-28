El primer ministro de Noruega afirma que "toda una nación está de luto" por la muerte del rey Harald V

Guardar

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha afirmado que "toda una nación está de luto" tras el fallecimiento este viernes del rey Harald V a los 89 años, al tiempo que ha ensalzado su figura y ha expresado el "profundo agradecimiento" de toda la nación al monarca por "una larga vida dedicada a Noruega".

"He recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V. Una nación entera está de luto y, al mismo tiempo, profundamente agradecida por una larga vida dedicada a Noruega", ha señalado Store en un mensaje publicado en redes sociales, en su primera reacción oficial tras el anuncio de la muerte del monarca por parte de la Casa Real.

PUBLICIDAD

Así, ha trasladado sus condolencias a la familia real "en estos momentos difíciles" y ha recordado que "a lo largo de más de tres décadas como rey, Harald V demostró una fe inquebrantable en el pueblo noruego". "Nos ayudó a ver lo mejor de nosotros mismos y de los demás", ha señalado.

"El rey Harald supo encontrar las palabras que nos unieron en los momentos más importantes. Lloró con nosotros tras el 22 de julio de 2011", ha manifestado, en referencia a los atentados perpetrados por el ultraderechista Anders Breivik en Oslo y la isla de Utoya, que dejaron más de 75 muertos.

PUBLICIDAD

"Celebró con nosotros los éxitos de los atletas noruegos. Nos guió con calidez, sabiduría y apertura hacia una sociedad inclusiva. El rey Harald amaba a Noruega. Y Noruega amaba a su rey", ha subrayado Store, quien ha adelantado que el Gobierno mantendrá próximamente "una reunión extraordinaria" con el nuevo rey, el hasta ahora príncipe heredero Haakon.

El rey de Noruega, en el trono desde 1991, fue ingresado hace once días por una retención de líquidos tras realizarse un examen médico debido al tratamiento que lleva tomando varias semanas para su anemia hemolítica, tal y como confirmó la Casa Real, que desde entonces apuntó a un empeoramiento de su estado de salud, lo que llevó a Haakon a suspender su agenda durante la jornada del jueves.

PUBLICIDAD