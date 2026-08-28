Georgia indulta a 226 presos, incluyendo a nueve manifestantes opositores

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Tiflis, 28 ago (EFE).- El presidente de Georgia, Mijaíl Kavelashvili, indultó este viernes en ocasión del Día de la Asunción de la Santísima Virgen a 226 presos, incluyendo a nueve que habían sido condenados por participar en las protestas opositoras que arrancaron en noviembre de 2024 tras la decisión del Gobierno de pausar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea hasta 2028.

Durante las manifestaciones europeístas fueron detenidas varias decenas de personas acusadas de acciones violentas y condenadas a penas de cárcel de hasta dos años.

Los indultados, entre los cuales hay un ciudadano ruso, se dirigieron al presidente con la correspondiente petición.

Tenguiz Sharmanashvili, diputado del partido gobernante Sueño Georgiano, celebró el indulto, al señalar que "el Estado siempre está dispuesto a dar un paso en dirección a quienes reconocen las instituciones gubernamentales".

"Confío en que avanzamos hacia un proceso en el que el odio (respecto a las autoridades) sea reemplazado por una oposición sana", añadió.

Durante las protestas de fines de 2024 más de 500 manifestantes y 170 policías resultaron heridos o lesionados.

En mayo de este año cinco agentes del Ministerio del Interior de Georgia, incluyendo agentes de las fuerzas especiales, fueron detenidos por golpear a manifestantes durante las protestas de 2024 en la capital georgiana, y podrían enfrentar entre 5 y 8 años de cárcel.EFE

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