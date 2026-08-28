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El presidente de Alemania destaca la dedicación de Harald V a Noruega y a Europa

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Berlín, 28 ago (EFE).- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, expresó este viernes sus condolencias al rey Haakon de Noruega por el fallecimiento de su padre, Harald V, hoy a los 89 años, de quien destacó su fuerza y dedicación al país nórdico y a Europa.

"La fuerza y la dedicación que cada día consagró a su país no tienen parangón. Fiel a su lema 'todo por Noruega', dedicó toda su vida al servicio de su país y de su pueblo. El profundo afecto de los noruegos y noruegas por su rey se pone también de manifiesto en estos días", escribió Steimeier a Haakon.

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El presidente de Alemania dijo haber recibido con "profundo pesar" la noticia del fallecimiento de Harald V, ya que con su muerte "Alemania pierde a un gran amigo" y "Europa a un gran artífice de la reconciliación".

El padre de Haakon "merece nuestro más profundo agradecimiento por haber contribuido, durante su reinado, a seguir consolidando los vínculos entre nuestros dos países después de las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial", recalcó Steinmeier.

El jefe de Estado germano recordó las visitas de Harald V a Alemania en 1994 y 2007 y dijo que "fueron una muestra de los profundos lazos que unen a nuestros dos países".

También recordó la última visita oficial que él hizo a Noruega en 2021, cuando el rey le recibió "con una especial hospitalidad".

Steinmeier pidió a Haakon que transmita a la reina Sonia y a toda la familia su más sincero pesar y al nuevo rey le deseó "mucha fortaleza y acierto en la nueva y responsable tarea que ahora ha asumido". EFE

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