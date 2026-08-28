Los nacimientos en Japón suben un 0,8 % en el primer semestre, por primera vez en 11 años

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Tokio, 28 ago (EFE).- El número de nacimientos en Japón durante los primeros seis meses del año subió un 0,8 % interanual, la primera subida registrada entre enero y junio en el archipiélago en once años, según datos preliminares publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social.

Entre los pasados enero y junio se registraron 342.068 nacimientos frente a los 339.280 registrados en el mismo periodo de 2025, según unas cifras que incluyen a los bebés nacidos de extranjeros, aunque las autoridades niponas suelen desglosar más adelante los datos entre los nacidos de sus nacionales.

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El aumento, señaló la agencia de noticias japonesa Kyodo, es el primero en once años.

El país asiático registró en 2025 un nuevo mínimo histórico de nacimientos, en el décimo año consecutivo de caídas, después de que la natalidad descendiera un 2,1 % interanual, con un total de 705.809 recién nacidos.

El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el 'baby boom' de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, por debajo del millón por primera vez en 2016.

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Desde entonces, las bajas tasas de natalidad llevan años siendo objeto de preocupación por motivos como la disminución de la población activa, la escasez de mano de obra en el sector de la asistencia sanitaria o la falta de diversos servicios tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

La población de Japón se redujo un 2,46 % entre 2020 y 2025, cayendo en tres millones de personas hasta los 123 millones de habitantes, según datos preliminares del censo quinquenal elaborado en 2025. EFE