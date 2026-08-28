Ucrania alcanza un avión de combate ruso Tu-95MS en el aeródromo de Engels, según Zelenski

Kiev, 28 ago (EFE).- La unidad Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzó en uno de sus ataques contra la retaguardia rusa un avión de combate ruso Tu-95MS, según dijo este viernes en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"En la rusa Engels, combatientes del grupo Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania golpearon un avion portamisiles Tu-95MS. Estos son los aviones que llevan a cabo ataques contra Ucrania", dijo Zelenski en su mensaje.
El presidente ucraniano confirmó también un ataque a una refinería rusa en la región de Yaroslav del que ya había informado la parte rusa.
"La distancia desde el frente es de 1.000 kilómetros", dijo Zelenski sobre este ataque aéreo de larga distancia de Ucrania. EFE