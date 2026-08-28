La RDC empieza a inmunizar contra el ébola con una vacuna de una efectividad aún incierta

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Nairobi, 28 ago (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) inició oficialmente la campaña de vacunación contra el brote de ébola con la vacuna Ervebo, diseñada originalmente para la variante Zaire del virus, pero que dio indicios en animales de posible eficacia contra la menos común cepa de Bundibugyo, que causa la epidemia actual.

"Hemos decidido utilizar la buena y conocida vacuna Ervebo para poder proteger, en primer lugar, a quienes están en primera línea, es decir, a nuestro personal sanitario, pero también para pasar después a las personas que han estado en contacto con los enfermos", afirmó el ministro de Salud Pública, Samuel Roger Kamba, según reportó a última hora del jueves la agencia de noticias estatal congoleña ACP.

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Las autoridades congoleñas elevaron este viernes a 2.786 el número de muertos y a 5.794 los casos confirmados por la epidemia de ébola declarada en el país el pasado 15 de mayo. También informaron que 1.293 pacientes han logrado curarse y otros 843 se encuentran "en aislamiento u hospitalizados".

Al inaugurar la campaña de vacunación en la ciudad de Kisangani, capital de la provincia del Tshopo (centro-norte), una de las seis afectadas por el brote, Kamba detalló que el país ha recibido más de 50.000 dosis del fármaco hasta el momento.

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"Insto a todos los profesionales sanitarios a que se vacunen. Si estáis protegidos, en primer lugar salváis vuestra vida y, además, no transmitiréis el virus a la comunidad", subrayó el ministro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó la pasada semana de que la RDC recibiría un lote de 70.000 dosis de Ervebo, suministrado por un grupo internacional que coordina y gestiona reservas de vacunas y antibióticos de emergencia.

Además de las 50.000 que han llegado para ser destinadas a los trabajadores de salud, otras 20.000 se emplearán en un ensayo clínico para evaluar la efectividad de Ervebo contra la cepa de Bundibugyo, una variante para la que no existen tampoco tratamientos específicos.

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Este estudio podría ofrecer evidencia clara al respecto, si bien resultados preliminares de laboratorio y datos procedentes de investigaciones con animales indican que la vacuna podría aportar cierta protección.

Actualmente, otras dos vacunas diseñadas para combatir la cepa de Bundibugyo están en ensayos de fase 1 en humanos y "han demostrado ser seguras", según la OMS, aunque su desarrollo podría tardar varios meses.

Se trata de la segunda epidemia de ébola más mortífera de la historia, tras superar a la que también ocurrió en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, pero todavía está lejos de la más grave registrada hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

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El brote también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró este miércoles el fin de la epidemia, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos. EFE