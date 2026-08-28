Los reyes de España destacan la "dedicación incansable" de Harald V al servicio de Noruega

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Madrid, 28 ago (EFE).- Los reyes de España valoraron este viernes que Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años, fue un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su país y de su pueblo.

Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, publicaron un mensaje en X de pésame y "respeto y admiración" por el monarca noruego, que murió hoy en Oslo.

Los reyes manifiestan una "profunda tristeza" e inciden en su labor al servicio de Noruega "antes y durante sus 35 años de reinado".

"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega", concluye el comunicado de la casa real española. EFE