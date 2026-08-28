Las tensiones en la derecha israelí afloran ante el temor de Netanyahu a perder votos

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Jerusalén, 28 ago (EFE).- Las tensiones en el bloque de derechas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han aflorado este viernes a menos de dos meses de las elecciones legislativas, después de que el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, rechazara de forma tajante concurrir junto a la formación del ministro de Finanzas, el también ultraderechista y colono Bezalel Smotrich.

"No debemos desperdiciar ni un solo voto; debemos unirnos para salvar al bloque de derechas", escribió el primer ministro en un mensaje difundido en redes sociales, en el que invitó a Ben Gvir y Smotrich a reunirse el domingo con el objetivo de evitar la fragmentación del apoyo a su bloque.

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La respuesta de Otzma Yehudit (Poder Judío en hebreo), el partido de Ben Gvir, no dejó margen a la negociación. La formación aseguró en un comunicado publicado apenas minutos después que no concurrirá junto al Partido Sionista Religioso de Smotrich y calificó la decisión de "final y absoluta", rechazando posibles "contactos, reuniones o conversaciones" sobre una candidatura conjunta.

En su lugar, Otzma Yehudit pidió a Netanyahu utilizar los puestos reservados que el primer ministro obtuvo en la lista electoral del Likud tras las primarias para incorporarlos a Smotrich, "con el objetivo de evitar la pérdida de votos y facilitar la formación de un Gobierno de derechas".

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La preocupación del mandatario israelí se produce ante la ventaja del bloque opositor de centro-derecha en las encuestas, lo que coincide con un escenario de creciente fragmentación del electorado derechista agravado por la entrada en la carrera electoral del exgeneral Ofer Winter.

Un sondeo publicado esta semana por el medio israelí Walla, elaborado por el Lazar Research Institute, otorga seis escaños al nuevo partido de Winter, mientras que el Partido Sionista Religioso obtendría un 2,6 % de los votos, por debajo del umbral electoral del 3,25 % y, por tanto, quedaría fuera de la Knéset (el Parlamento israelí).

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Este escenario supone un riesgo para Netanyahu, cuyo bloque necesita maximizar el número de escaños obtenidos por sus socios para aspirar a mantener una mayoría parlamentaria. El rechazo de Ben Gvir añade así una nueva dificultad a la estrategia del mandatario de cara a las elecciones, previstas para este 27 de octubre. EFE