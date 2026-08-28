El Manchester City mejora con Cherki en un 1-4 al Crystal Palace

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El Manchester City doblegó (1-4) al Crystal Palace este viernes en la segunda jornada de la Premier, segundo triunfo para el equipo de Enzo Maresca pero mucho más convincente que su debut.

Después perder la final de la Community Shield con el Arsenal y vencer sobre la bocina al Bournemouth en la primera jornada liguera, los 'Citizens' mejoraron su juego e imagen, con la necesidad de ese acopio de buenas sensaciones tras la etapa de Pep Guardiola.

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El nuevo City de Maresca, también sin jugadores importantes como Rodrigo Hernández o Bernardo Silva, pero ya con el debut del marroquí Ayyoub Bouaddi en los últimos minutos, se adelantó pronto con un cabezazo de Erling Haaland; sin su melena, el noruego fue igual de efectivo, aunque los focos fueron para Rayan Cherki.

El francés metió el segundo y el tercero, en un intervalo de apenas cinco minutos, en los que el Palace había recortado distancias gracias a una falta directa de Yeremy Pino, que el español campeón del mundo mandó al larguero. El rebote en Gianluigi Donnarumma supuso el 1-2 que duró poco a los londinenses.

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En el 84' fue el 1-4 de Haaland, una segunda victoria con la que crece el City, en busca de ganar la Premier tras los últimos títulos de Liverpool y Arsenal, y segunda derrota del Palace en dos jornadas, tras el 2-0 que le metió el Everton en la primera.