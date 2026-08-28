EEUU reitera haber limpiado Ormuz de minas iraníes y agrega que Teherán no ha exportado ni un barril de crudo

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El Ejército de Estados Unidos ha insistido este jueves en que han retirado "con éxito" las minas colocadas "haces meses" por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que se ha jactado de que mientras sus uniformados han facilitado la salida de "750 millones de barriles de petróleo crudo", Teherán "no ha exportado ni un solo barril" desde la reanudación de su bloqueo.

"Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho (de Ormuz) están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", ha aseverado el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un vídeo difundido en redes.

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Ya este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el estratégico paso, en el epicentro de las tensiones entre Washington e Irán desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo, está libre de minas, a la par que amenazó a la República Islámica de que "destruirá" cualquier buque que trate de volver a colocarlas.

Asimismo, Cooper ha indicado que "en los últimos meses" sus uniformados han ayudado a "casi 1.500 buques comerciales a atravesar el estrecho proporcionándoles protección coordinada", embarcaciones que, ha sostenido, "transportaban casi 750 millones de barriles de petróleo crudo con destino a los mercados energéticos mundiales".

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"Mientras las fuerzas estadounidenses han facilitado la salida de 750 millones de barriles de petróleo crudo del Golfo, Irán no ha exportado ni un solo barril de petróleo desde sus costas desde que reanudamos el bloqueo naval a mediados de julio. Hemos sido sumamente eficaces", ha agregado.

Al hilo, el jefe del CENTCOM ha precisado que si bien "ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes" sin permiso de Washington, sí que han "permitido" el paso de embarcaciones "por motivos humanitarios".

"Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes", ha añadido Cooper.

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En este contexto, cabe tener en cuenta que Washington, que mantiene el referido bloqueo naval contra Irán, ha dado un nuevo paso en la guerra al declarar una "guerra económica" contra el país centroasiático, medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos y la República Islámica para alcanzar un acuerdo global en aras del fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.