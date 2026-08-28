Detienen en Japón a dos chilenos acusados de robar relojes por 1,3 millones de dólares

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Tokio, 28 ago (EFE).- Dos hombres de nacionalidad chilena acusados de robar cuatro relojes de lujo valorados en doscientos millones de yenes (unos 1,3 millones de dólares) fueron detenidos en Japón, afirmaron este viernes medios locales.

Según la agencia de noticias Kyodo, que citó a una fuente anónima relacionada con la investigación, los hombres, de entre veinte y treinta años de edad, fueron detenidos por la Policía nipona el jueves en la ciudad de Osaka, acusados de cometer el robo a plena luz del día en el barrio capitalino de Nakano.

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Tres relojes Richard Mille y un Patek Philippe fueron sustraídos el pasado martes en el popular centro comercial Nakano Broadway, en un robo perpetrado por dos personas y que duró apenas una decena de segundos.

Según la cadena de televisión pública NHK, la Policía capitalina detuvo a los dos hombres chilenos tras analizar cámaras de seguridad de la zona.

El medio añadió que los agentes hallaron, entre las pertenencias de ambos detenidos y en una vivienda que habían alquilado en Osaka, un reloj de la misma marca que uno de los robados. EFE