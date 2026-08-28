Descubren una lagartija endémica de Perú que habita a más de 4.000 metros de altitud

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Lima, 28 ago (EFE).- Una nueva especie de lagartija endémica de Perú, que habita a más de 4.000 metros de altitud, fue descubierta por científicos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú en el altiplano peruano cercano a Bolivia, según anunció este viernes el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) del país andino.

Esta lagartija pertenece al grupo de 'liolaemus montanus' y fue bautizada como 'liolaemus yawar', lo que se traduciría en español como lagartija de sangre.

'Yawar' es una palabra en quechua que significa sangre, en alusión a la intensa coloración roja que presentan los machos adultos de esta especie, lo que constituye una de sus características y rasgos más distintivos.

La denominación también reconoce el valor cultural y lingüístico del quechua en los Andes, región donde habita esta nueva especie.

El hallazgo de este especie, publicado esta semana en la revista científica 'Acta Zoológica Lilloana', se realizó en el municipio de Putina, situado en la provincia de San Antonio de Putina, a unos 4.100 metros sobre el nivel del mar.

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Para identificarla como una especie nueva, los investigadores analizaron características morfológicas y evidencia molecular y filogenética.

'Liolaemus yawar' puede alcanzar hasta 9,16 centímetros de longitud y presenta una combinación particular de rasgos que permite distinguirla de otras especies relacionadas, entre ellas su tamaño corporal, patrón de coloración y características de sus escamas.

La especie es endémica de Puno y del Perú, ya que solo ha sido registrada, hasta el momento, en una zona entre San Antonio de Putina y Mina Rinconada.

Vive en ambientes de puna y pastizales altoandinos, donde se desplaza entre rocas y utiliza madrigueras como refugio.

Los investigadores advierten que todavía se conoce poco sobre su historia natural y que nuevas exploraciones podrían ampliar el rango conocido de la especie.

El estudio fue realizado por un equipo internacional de científicos integrado por Cristian S. Abdala, Alejandro Laspiur, Álvaro J. Aguilar-Kirigin, Roberto C. Gutiérrez Poblete, Romina V. Semhan, Marcos M. Paz, Sebastián A. Quinteros, José A. Cerdeña, Ling D. Huamaní-Valderrama, Pablo Valladares-Faúndez, Damien Esquerré y Juan C. Chaparro.

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