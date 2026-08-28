Aparecen nuevos fragmentos de drones en la costa búlgara del mar Negro

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Sofía, 28 ago (EFE).– Por tercer día consecutivo, la Armada de Bulgaria fue movilizada este viernes para inspeccionar y neutralizar drones o fragmentos de vehículos aéreos no tripulados militares localizados en cuatro puntos distintos de su costa en el mar Negro, lo que eleva a doce los casos registrados en las últimas 36 horas.

"Un equipo especializado de la Armada llevó a cabo una misión de reconocimiento y destrucción de un vehículo aéreo no tripulado avistado cerca de un muelle en la isla de Sveti Ivan, ubicada a pocas millas náuticas de la ciudad de Burgas. Por motivos de seguridad, el dron fue destruido en el propio lugar", informó el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado publicado esta mañana.

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A última hora de la tarde, la misma fuente informó de que efectivos de la Base Naval de Burgas habían recuperado y trasladado a sus instalaciones los restos de otros dos aparatos hallados en las playas de Chernomorets y Ahtopol, ambas situadas pocos kilómetros al sur de Burgas.

Paralelamente, otro equipo de la Base Naval de Varna se desplazó tras la detección de un dron a un kilómetro al norte del faro de Shabla, un punto de importancia estratégica para la navegación situado 80 kilómetros al norte de Varna, cerca de la frontera con Rumanía.

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Tras confirmar que la carga del aparato no representaba peligro, los militares lo trasladaron a la base naval para su análisis.

Estos cuatro nuevos hallazgos se suman a los ocho aparatos o restos de los mismos que ya habían sido recuperados o destruidos mediante detonaciones controladas durante las dos jornadas anteriores en las zonas costeras de Varna y Burgas.

El Gobierno de Bulgaria no ha precisado de forma oficial la procedencia ni la nacionalidad de los aparatos militares interceptados.

No obstante, analistas independientes del portal especializado De Re Militari han identificado los restos como artefactos militares rusos tras examinar las fotografías difundidas por el propio Ministerio de Defensa.

Según estos expertos, en las imágenes se observan números de serie grabados en la cola que corresponden al modelo ruso Gerbera, utilizado de forma intensiva en la guerra contra Ucrania.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mar Negro se ha convertido en un escenario clave de operaciones militares con un uso masivo de drones por ambas partes, lo que ha provocado un incremento continuo en la aparición de restos a la deriva o varados en las costas de los países vecinos. EFE

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