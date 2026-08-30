Familias recuerdan en Ciudad de México a sus desaparecidos con fotos y fichas de búsqueda

Guardar

Ciudad de México, 30 ago (EFE).- Fotografías, fichas de búsqueda y carteles con los rostros de personas desaparecidas ocuparon este domingo el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de Ciudad de México, donde familias y colectivos reclamaron mantener visibles a quienes faltan en un país con más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.

Bajo la consigna ‘Hagámosles visibles’, familiares y organizaciones se concentraron desde la mañana en la Glorieta de las y los Desaparecidos, un espacio de memoria y denuncia situado en el corazón de la capital mexicana.

La jornada comenzó con una ceremonia ecuménica y la colocación de alrededor de 2.300 fichas con fotografías y datos de personas desaparecidas en las vallas que rodean la glorieta, además de actividades artísticas, culturales y políticas programadas durante doce horas.

PUBLICIDAD

“Hay muchas personas que aún no se acercan al tema de desaparición por lo doloroso que es”, explicó durante un conversatorio Jorge Verástegui, quien busca a su hermano y a su sobrino.

El activista destacó que las familias quieren mostrar que son “mucho más que dolor” y que en su lucha también existe “esperanza y amor” por sus seres queridos, en una jornada que incluye música, baile y otras actividades dirigidas también a quienes se solidarizan con las búsquedas.

PUBLICIDAD

La movilización ocurre con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en medio de una crisis que ha llevado a las propias familias a organizar durante años búsquedas en campos, montes, fosas clandestinas y servicios forenses ante lo que denuncian como insuficiencia de las autoridades.

Este domingo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió al Estado pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y reclamó prevención, búsquedas inmediatas, investigaciones eficaces, identificación digna y justicia.

“No buscamos cifras. Buscamos personas”, expresó la organización, que también alertó sobre los riesgos que enfrentan quienes buscan después del ataque a balazos sufrido el sábado por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, en Culiacán, Sinaloa.

PUBLICIDAD

Las protestas se producen además dos días después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara nuevas acciones para reforzar la búsqueda e identificación de desaparecidos, entre ellas garantizar que cada reporte tenga una carpeta de investigación y ampliar el rastreo de personas en hospitales y cárceles.

Las autoridades informaron también que detectaron 40.628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a su desaparición, aunque solo 6.939 cuentan hasta ahora con un reporte formal de localización.

La jornada de este domingo no se limita a la glorieta. Colectivos de búsqueda convocaron movilizaciones desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo para exigir verdad, justicia y la localización de sus familiares.

Entre fotografías y nombres colocados sobre Reforma, las familias volvieron así a llevar al espacio público su principal reclamo: que detrás de cada registro existe una persona a la que alguien sigue esperando.